Museu Nacional de Arte Antiga expõe "Virgem del Buen Aire"

Considerada uma das mais importantes obras de Vasco Pereira Lusitano (1536/7-1609), o pintor português radicado em Sevilha, que se junta ao acervo do MNAA, graças a um depósito por 5 anos do casal Mme Odile Pereira e M. Armando Pereira.

Exemplo do tardo-maneirismo sevilhano, a "Virgem del Buen Aire" (1603) representa a imagem da Virgem entre São José e Santa Ana, rodeada de Santos e dos Reis Magos,

Até 13 de dezembro, o público poder ver ao vivo esta obra-prima do início do século XVII em Lisboa

Comemoração dos 80 anos do Museu da Guarda



O aniversário é assinalado com a inauguração da exposição "Terra D’ Artes" e a vernissage da exposição “150 anos com Augusto Gil. Na sessão comemorativa estão também previstas declamações de textos do homenageado por Inácio Correia, Alexandre Gonçalves e Tiago Lopes, uma palestra proferida por Hélder Sequeira, subordinada ao tema “Augusto Gil, poeta, jornalista e republicano” e por um momento musical com o duo de violinista e violoncelista, Duarte Andrade e Leonardo Salles.

Programa:

10:00 - Colocação online de dois vídeos de apresentação das publicações Aberto para Obras – IV Salão de Outono, 2019 e 1056, 30 – In-Folio, 2019 (Boletim do Museu da Guarda)

11:00 - Inauguração da exposição “terra d'artes no museu”: a mostra expositiva reúne as obras realizadas pelos artistas Pedro Figueiredo, Rui Miragaia; Pedro Amaral; Sofia Gralha; Sara Teixeira; Sidney Serqueira e Sérgio Lemos.

17:45 - Vernissage da exposição “150 anos com Augusto Gil”.

Inauguração da exposição "Corpo radial"

Uma mostra com obra nova de Mariana Caló & Francisco Queimadela e curadoria de Susana

Até 1 de novembro.

14:30 / 19:00 - Galerias Municipais - Galeria da Boavista (Rua da Boavista 50).

Inauguração da exposição "Murmurar na Noite"

Uma mostra de Sebastião Resende.

Até 09 de setembro.

19:00 - Mupi Gallery (Rua Passos Manuel 178).

Prossegue Marvão Streaming Summer Concerts 2020

A associação Marvão Music e a Câmara Municipal de Marvão promovem um programa de concertos para ser transmitido em direto através da Internet, a partir de Marvão. São cinco concertos em cinco dias, sempre à mesma hora, com alguns dos artistas que vão integrar o programa da 7.ª edição do Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), adiada para 2021.

Até 2 de agosto

Programa:

Silke Avenhaus, piano

Christoph Poppen, violinino

Aurélien Pascal, violoncelo

19:30 - Transmissão em direto, da Igreja de São Tiago, através do site marvaomusic.com

Prossegue 10.ª edição do Festival ZêzereArts 2020

O ZêzereArts nasceu em 2011 por iniciativa de Brian MacKay, diretor artístico do festival. Este é um dos projetos da Musicamera, que conta com o apoio da DGArtes.Considerado um dos mais importantes festivais nacionais de música no património da zona do Médio Tejo tem, em 2020, uma edição especial em que visita Évora onde apresenta quatro espetáculos.

Até dia 1 de agosto.

Programa:

Concerto de música de Câmara.

18:30 - Igreja dos Remédios.

Início do 3.º ciclo de concertos "Música A Gosto"

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Mêda que prossegue até 1 de agosto e nos dias 6, 7 e 8 de agosto.

21:30 - Espetáculo comemorativo do centenário de Amália Rodrigues, pelo projeto Vox Angelis.

Recinto de Festas.

Theatro Circo termina ciclo de espetáculo "7 Quintas Felizes"



Programa:

Concerto do ensemble de Sérgio Carolino, R’B & Mr.SC

21:10 - Theatro Circo.

Teatro: apresentação da peça “No alvo"

Uma produção da Companhia de Teatro de Braga a partir do texto de Thomas Bernhard, integrado no Festival de teatro de Chaves.

21:30 - Auditório do Centro Cultural de Chaves.

Teatro: estreia da peça "A curiosidade dos Anjos"

A companhia A Bruxa Teatro regressa aos palcos, após paragem provocada pela pandemia de covid-19, com a estreia da peça “A curiosidade dos Anjos”, de François Cervantès, com encenação de Figueira Cid.

Até 8 de agosto.

22:00 - Espaço Celeiros, Évora

Teatro: apresentação da peça "El Licenciado Vidrieira"

Com texto de Miguel Cervantes, numa adaptação inspirada nos novos conceitos de dramaturgia por Cristina Silveira, a peça funde o teatro textual e físico com o flamenco ao vivo, numa produção da companhia espanhola Karlik Danza Teatro.

21:30 - Fórum Maia, Maia

Concerto de Maria Anadon



Maria Anadon, apresenta-se, acompanhada por Michele Ribeiro, e recupera ao vivo os melhores registos de Jazz Standards e Bossa Nova.

Repete dia 31 de julho

18:00 - Arena Lounge do Casino Lisboa.

Estreias de Cinema

Estreiam hoje: