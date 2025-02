Com um enredo cativante e cheio de caras conhecidas, 'A Família Addams – O Musical', quer levar o público a embarcar numa história inédita que mistura amor, segredos e situações hilariantes.

A encenação está a cargo de Ricardo Neves-Neves com direção musical Artur Guimarães. O elenco conta com Alexandre Carvalho, Ana Brandão, André Lourenço, Artur Costa, Brienne Keller, Dany Duarte, Frederico Amaral, Irma, Joana Manuel, João Maria Cardoso, José Lobo, Leonor Rolla, Margarida Silva, Rogério Maurício, Ruben Madureira, Samuel Ferreira Alves, Sílvia Filipe e Sofia Loureiro. A produção está a cargo da Força de Produção.

