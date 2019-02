Com 12 nomeações, "A Favorita", do realizador grego Yorgos Lanthimos e com a atriz Olivia Colman, como rainha neurótica, partem em posição de força na cerimónia dos BAFTA (British Academy Of Film and Television Arts), os chamados Óscares do cinema britânico, que se realiza este domingo em Londres.

ADRIAN DENNIS / AFP