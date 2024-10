Dirigido por Annabela Rita, Isabel Ponce de Leão, José Eduardo Franco e Miguel Real, o livro "História Global da Literatura Portuguesa" é "uma pátria onde se cruzam as gentes e correntes, as paixões e razões, as emoções e questões que construíram, e constroem, a literatura portuguesa e a sua herança".

Segundo nota da Bertrand Editora, este livro "aborda a história literária de Portugal à luz da recente disciplina da História Global, inserindo-a num novo paradigma que se pretende globalizante".

"Com a participação de 100 investigadores com experiências, formações, perspetivas e trajetos distintos, oriundos de universidades e academias científicas como a Sorbonne, Universidade da Califórnia, Universidade de São Paulo, Universidade de Pisa, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Frankfurt, a obra percorre dez séculos de história literária, desde a Idade Média ao tempo da Democracia", é explicado.

"Sob a coordenação de Carlos F. Clamote Carreto, Isabel Morujão, Micaela Ramon, Maria Luísa Malato, Luísa Paolinelli, Dionísio Vila Maior e Maria do Carmo Cardoso Mendes, os autores foram responsáveis por criar 100 verbetes, divididos por sete capítulos ou «idades» e organizados por ordem cronológica, que falam sobre correntes e autores que, de algum modo, marcaram a longa história da literatura, mantendo sempre a harmonia entre o local e o global", pode ler-se na mesma nota.

Considerada "uma obra de formato inédito no mundo lusófono, 'História Global da Literatura Portuguesa' afasta-se da narrativa tradicional, apresentando um discurso polifónico, que pretende fazer refletir".

A obra chega às livrarias a 17 de outubro e será apresentada a 19 de outubro em Óbidos, no âmbito do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, e a 31 de outubro em Lisboa, na Sala Âmbito Cultural do El Corte Inglés. Em Óbidos, a apresentação estará a cargo de Pedro Mexia. Em Lisboa, será da responsabilidade de António Carlos Cortez e Isabel Alçada. A entrada é livre nos dois eventos.