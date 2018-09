“Como será a relação entre o ócio e o negócio e o que nos reserva o futuro em termos de novas tecnologias” é a reflexão que, segundo o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques, a autarquia pretende lançar na quarta edição do Folio — Festival Literário Internacional de Óbidos.

O festival abre portas no dia 27 sob o tema “Ócio, Negócio — A Invenção do Futuro”, para “onze dias de debate sobre um tema atual e abrangente”, no âmbito de uma programação que, segundo o presidente da autarquia, “sinalizará também os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago”.

A efeméride será tema de uma conversa entre Anabela Mota Ribeiro e a presidente da Fundação Saramago, Pilar del Rio, a propósito do lançamento do livro “Último Caderno de Lanzarote”, o último volume dos diários do escritor, edição Porto Editora, a realizar na Casa Saramago, inaugurada este ano em Óbidos.

No total, serão, de acordo com o autarca, “831 horas de programação que envolverão 554 participantes diretos”, entre autores, pensadores, artistas e criativos que participarão nas 26 mesas de escritores, 25 concertos e 11 exposições, que compõem o programa com mais de 185 atividades.

Carlos Franz (Chile), Karla Suárez (Cuba), Abdul Rahman Azzam (Qatar), Ismael Mateus (Angola), António Torres (Brasil), José Manuel Fajardo (Espanha) são alguns dos escritores estrangeiros com participação já confirmada.