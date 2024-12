Quem não está familiarizado com esta época pode não saber que, segundo o calendário católico, o Advento é o primeiro tempo do Ano Litúrgico, que antecede o Natal. Para os cristãos, é um tempo de preparação e alegria, de expectativa, onde os fiéis aguardam o nascimento de Jesus, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a paz.

No calendário religioso, este tempo corresponde às quatro semanas que antecedem o Natal e nas igrejas costuma acender-se uma vela a cada semana para marca esse tempo.

Fora das igrejas, não se sabe muito bem como surgiu a tradição de fazer calendários de Advento, mas pensa-se que tenha surgido em 1851.

Segundo o Landesmuseum, na Áustria, o primeiro calendário do Advento impresso foi produzido em Hamburgo, na Alemanha, em 1902 ou 1903. Mas também há quem diga que pode ter sido o padre Gerhard Lang o responsável pelo primeiro calendário impresso, em 1908.

Lang, conhecido como o pai do calendário do Advento moderno, era membro do instituto litográfico Reichhold & Lang de Munique, na Alemanha, que, em 1908, fez 24 figuras coloridas que poderiam ser coladas num cartão. Alguns anos depois lançou um calendário com 24 pequenas janelas.

Na mesma altura, a empresa de impressão Sankt Johannis começou a produção de calendários do Advento religiosos com versículos da Bíblia em vez de imagens nas pequenas janelas.

A prática desapareceu durante a Segunda Guerra e, depois do conflito, Richard Sellmer, de Estugarda, na Alemanha, lançou novamente o calendário do Advento comercial, sendo o responsável pela popularidade atual.

Nos dias de hoje, as grandes e pequenas marcas aproveitam a oportunidade para colocar aproximadamente 24 produtos dentro de pequenas janelas, que cada um pode descobrir ao longo deste mês.

Portugal não é exceção nesta que já é uma tendência mundial e aqui ficam alguns exemplos que ainda se podem adquirir durante a quadra:

Douglas

Com motivos de Natal, este calendário traz maquilhagem, cuidados de rosto e de corpo, num total de 24 miniaturas. Pode ser adquirido aqui.

Calendário Douglas Calendário Douglas créditos: DR

Lush

O calendário deste ano desta marca ecológica contém produtos especialmente selecionados da gama de Natal, juntamente com dez produtos exclusivos para presentes, que incluem favoritos do Natal passado e as fragrâncias mais vendidas da Lush em novos formatos.

O trabalho da caixa foi criado pela artista Tess Gilmartin, membro da Blue Room, um programa artístico inclusivo que apoia artistas neurodivergentes e com dificuldades de aprendizagem.

Pode ser adquirido aqui.

Calendário Lush Calendário Lush créditos: DR

Rituals

Este ano a marca oferece quatro calendários do Advento. Os calendários do Advento Classic, Deluxe e Premium escondem 24 presentes de luxo para contar os dias para o Natal. Já o calendário do Advento para homem inclui 12 presentes pensados para ajudar os homens todos os dias.

São todos diferentes e os preços também. Para os conhecer basta visitar o site da marca.

Calendário Rituals Calendário Rituals créditos: DR

Swarovski Este é provavelmente o calendário mais luxuoso e, por isso, custa mil euros. Neste estojo aveludado encontram-se 25 figuras Swarovski. São objetos colecionáveis que vão trazer mais brilho a esta época do ano. Pode ser adquirido aqui. Calendário do Advento Swarovski Calendário do Advento Swarovski créditos: DR

Nespresso

A clássica marca de café oferece calendários para todo o tipo de apreciadores. Quem tem uma máquina com cápsulas tradicionais pode optar por um tipo de calendário. Já os utilizadores do sistema Vertuo também têm o seu. Podem ser adquiridos no site da marca.

Inspirado numa aventura sobre carris, o calendário vem com 24 cápsulas de café, incluindo três novos sabores co-criados com o chef Jean Imbertde, e uma caneca de edição limitada.

Nespresso Natal Nespresso Natal créditos: DR

English Tea Shop

A English Tea Shop oferece um calendário de Advento em 25 saquetas. São duas de Chá Branco, Coco e Maracujá, duas de Chocolate, Rooibos e Baunilha, duas de Chá Branco Fruta Tropical, duas de Chá Preto de Hortelã, duas de Revive Me, duas de Energise Me, duas de Super Berries, duas de Canela, Moringa e Gengibre, duas de Mighty Matcha, duas de Café Cacau, duas de Peachy Keen, duas de Seasonal Siesta e uma de Chá Preto Tropical.

Pode ser adquirido aqui por 8,75 euros.

Calendário de Advento em 25 Saquetas Calendário de Advento em 25 Saquetas créditos: DR

Netflix

A plataforma de streaming também se rendeu à moda dos calendários de Advento. Este ano traz merchandising oficial de algumas das séries de mais sucesso da Netflix, incluindo Bridgerton, Stranger Things, Squid Game ou Outer Banks.

Pode ser adquirido aqui.

Calendário Netflix Calendário Netflix créditos: DR

Super Bock

Este é um calendário recheado de cervejas, copos, gorros, cachecóis e muitas mais surpresas, para que todos os brindes sejam memoráveis para os apreciadores da famosa cerveja nacional.

São 24 surpresas exclusivas e pode ser adquirido aqui.

Super Bock Super Bock créditos: DR

LEGO

Com este calendário, todos os dias e até ao Natal encontra-se uma aventura para construir com a magia de Hogwarts com o set LEGO Harry Potter Calendário do Advento de 2024, para miúdos e graúdos. Os fãs podem descobrir minifiguras LEGO Harry Potter relacionados com as quatro casas de Hogwarts, incluindo uma gárgula e mesa composta por itens festivos dos Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw.

Também existem dois de 14 retratos de Hogwarts para colecionar, uma árvore de Natal, bombinhas de Natal, um comboio do Expresso de Hogwarts e muito mais.

Este set inclui sete minifiguras LEGO Harry Potter para criação de histórias, incluindo Harry Potter, Susan Bones e o professor Flitwick, além da figura da Hedwig.

Pode ser adquirido aqui.

Lego Lego créditos: DR

Existem mais calendários de Advento LEGO, bastando pesquisar no site da marca de brinquedos dinamarquesa.

Para o cão

O Calendário do Advento True Origins Pure para cães oferece 24 snacks diários, em sabores como borrego e frango com cenoura.

Pode ser adquirido aqui.

Calendário para cão Calendário para cão créditos: DR

Satisfyer

O calendário do Advento DeluxeMagnífico é um calendário erótico para explorar a solo ou em casal. São 24 surpresas, que prometem animação para todo o ano, nomeadamente três dos produtos mais populares da Satisfyer.

Entre as surpresas estão jogos de cartas eróticas, vibradores, entre outros.

Pode ser adquirido em várias lojas, nomeadamente aqui.

Satisfyer Satisfyer créditos: DR

Westwing

Os apaixonados por decoração também podem abrir janelas. Este calendário da Westwing oferece velas, sabonetes e pequenas peças para diferentes divisões da casa.

Pode ser adquirido aqui.