Onde, como, quando, com quem? Estas são apenas algumas das perguntas que fazemos a nós próprios quando pensamos em viajar. Por um lado, as respostas podem ser um entrave ou, por outro, aquilo que precisávamos de ouvir para nos comprometer. No entanto, a realidade é que estas respostas continuam a evoluir e a mudar constantemente.

De forma a tentar acompanhar esta mudança, a American Express Travel lançou recentemente um relatório que pretende desvendar os fatores por detrás dos comportamentos dos viajantes e como estes estão a formatar o futuro das viagens.

O American Express 2023 Global Travel Trends Report tem por base dados obtidos através de uma sondagem online realizada pela Morning Consult, uma empresa focada na inteligência de decisão, fornecendo conhecimentos e pesquisa de mercado personalizada. Entre 3 e 11 de fevereiro de 2023, foram recolhidas informações de 1.000 viajantes da Austrália, Canadá, Índia, Japão, México e Reino Unido e 2.000 viajantes nos EUA, com um rendimento familiar igual ou superior a 70.000 dólares, e que, normalmente, viajam de avião pelo menos uma vez por ano.

Neste relatório destacaram-se quatro tendências chave a que a American Express Travel denominou de:

Viajar para fora do caminho habitual

A Ascensão do "Set-Jetting"

Destinos Deliciosos

Uma Onda de Bem-Estar

créditos: Luca Bravo - Unplash

Viajar para fora do caminho habitual

O desconhecido é cada vez mais procurado pelos viajantes. Escolher um destino pouco visitado, principalmente pelas pessoas à nossa volta, é, pois, algo entusiasmante. E, hoje em dia, parece que queremos descobrir destinos menos conhecidos, algo mais escondido para que possamos sentir que temos uma experiência personalizada e única.

Algumas estatísticas importantes:

89% dos inquiridos concordam que querem viajar para destinos que nunca visitaram antes;

88% dos inquiridos afirmam que jantar e fazer compras em pequenas empresas locais lhes traz uma experiência mais autêntica enquanto viajam;

68% dos inquiridos dizem ter orgulho em encontrar locais menos conhecidos para férias, antes destes se tornarem populares;

81% dos Gen-Z e Millennials inquiridos querem conseguir dizer aos seus amigos e familiares que descobriram um novo local de férias (em comparação com 72% dos entrevistados em geral).

A Ascensão do "Set-Jetting"

O mundo das viagens não é exceção à influência que a cultura pop e as redes sociais têm sobre potenciais viajantes, principalmente devido ao facto destes serem, cada vez mais, atraídos para lugares que os cativam através dos seus ecrãs. Estes fatores impulsionam fortemente a tomada de decisões relativamente ao local para onde as pessoas viajam e o que as mesmas planeiam fazer quando lá chegam.

Algumas estatísticas importantes:

Inspiração impulsionada pela cultura pop

64% dos inquiridos dizem ter sido inspirados a viajar para um destino depois de ver o mesmo em destaque num programa de TV, fonte de notícias ou filme;

40% dos inquiridos concordam que foram inspirados por uma celebridade/ influenciadora para visitar um destino específico.

Inspiração impulsionada por meios de comunicação social

75% dos inquiridos afirmam ter sido inspirados a viajar para um destino específico devido a meios de comunicação social;

49% dos inquiridos dizem que uma das principais motivações para viajar em 2023 é visitar um destino que irá ficar bem em fotografias e vídeos.

créditos: Shane Rounce | Unsplash

Destinos guiados pelo paladar

Quando se inicia o planeamento de uma viagem, um dos fatores principais em que as pessoas pensam é na alimentação. Esta chega a ser um fator decisivo para muitos viajantes, visto que há quem organize férias inteiras à volta das possíveis experiências gastronómicas. Já não bastam as paisagens de cortar a respiração e as atividades de lazer que um destino tem para oferecer, as pessoas estão a escolher o seu próximo destino de viagem com base no que irão comer.

Algumas estatísticas importantes:

81% dos inquiridos concordam que experimentar alimentos/culinária local é a parte das viagens por que estes mais esperam;

46% dos inquiridos garantem que se inscreveriam em aulas de culinária para se envolverem mais profundamente na cultura do destino;

37% dos inquiridos afirmam ter planeado uma viagem inteira para conseguirem visitar um restaurante específico;

45% dos Gen-Z e Millennials inquiridos dizem ter feito reservas para jantar antes das reservas para o resto da viagem (em comparação a 41% dos inquiridos no geral).

Uma Onda de Bem-Estar

Nos últimos anos, a preocupação pelo autocuidado e pela saúde mental e física tem crescido bastante e isso é visível na escolha de viagens. As chamadas férias de "self-care" ou restauradoras estão em ascensão, enquanto viajantes dão prioridade a si mesmos e ao que os vai fazer sentir melhor. Estes querem relaxar mais do que nunca e vêm as férias como uma possibilidade para se desligarem das suas vidas ocupadas. Assim, os viajantes escolhem, cada vez mais, locais que lhes permitirão descomprimir e a sentir-se mais saudáveis.

Algumas estatísticas importantes:

72% dos inquiridos dizem estar mais concentrados no autocuidado do que estavam há um ano;