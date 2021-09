1 - Lux - Frágil

É, talvez, o espaço mais emblemático da noite lisboeta. O Lux vai reabrir e "não será como casa de espetáculos, como cafetaria, snack-bar, restaurante, salão de chá ou rooftop panorâmico". "Voltamos a ser discoteca", prometem em comunicado — que fez sucesso nas redes sociais e que destacamos nas próximas linhas.

"Neste ano e meio não deixámos de o ser; fomos discoteca a tentar ser outra coisa. É sabido que se trata de uma estratégia que nunca corre bem. Os nossos pequenos-almoços não eram assim tão bons, os livestreams não matavam o vício a ninguém. A rigidez dos nossos procedimentos internos era digna de um serviço de finanças. Trocámos o amanhecer pelo pôr-do-sol e, mesmo não lhe tendo chamado sunset, foi uma traição. Tentámos mudar acima das nossas possibilidades – quem nasceu para ser discoteca nunca perceberá a razão para se despejar leite num café e nunca será mestre em servir um galão sem princípio. Não podem dizer que não tentámos, mas também não precisamos de palmadinhas nas costas.

É que não precisamos mesmo. Estamos contentes. Teve de chegar uma pandemia para se descobrir que estávamos no sítio certo, a fazer a coisa certa, da maneira certa. Dúvidas houvesse. Somos bons a tirar imperiais, a misturar bebidas destiladas e a cortar limões, bons a acomodar bêbados, a jogar com as luzes, a passar música, a juntar pessoas. Somos muito bons a tornar o deboche num assunto sério e a dança numa função vital".

O Lux voltará a funcionar, a partir desta sexta-feira, no horário normal pré-pandemia (23h00-06h00), com os três pisos — bar, terraço e discoteca — e com os DJs residentes.

2 - MusicBox

O MusicBox também se prepara para reabrir esta sexta-feira — e já com programação fechada para a próxima semana.

O regresso à pista, no dia 1 de outubro, será com Nuno Lopes e José Pimentão.

3 - Village Undergroung

Se não quiser esperar pela noite de sexta-feira, há outras soluções — e logo aos primeiros minutos de dia 1 de outubro. O clubbing do Village Underground, na Avenida da Índia, espaço conhecido por possuir contentores marítimos e dois autocarros de dois andares, onde funciona a restauração, vai abrir as portas quando bater no relógio a meia-noite e um minuto (e até às 06h00 da manhã).

A partir de dia 1 de outubro, as portas da Sala — espaço pelo qual é conhecido o espaço de dança — voltam a abrir no horário pré-pandemia à sexta, sábado e segunda-feira véspera de feriado.

Os DJ sets na esplanada ao final do dia irão também continuar "até que o tempo assim o permita".

4 - Trumps

O Trumps Club, no Príncipe Real, também está pronto para voltar a abrir portas com as "melhores e mais divertidas noites" de Lisboa.

"O melhor bar gay" da capital abre portas às 23h45 de 1 de outubro.

5 - Mome

Ainda por Lisboa mas agora na Avenida 24 de Julho, o Mome, também reabre a pista de dança. "Let's Dance" é o mote para esta sexta-feira.

6 - Plano B

No Porto, o Plano B, na Rua Cândido dos Reis (uma rua abaixo da famosa Rua da Galeria de Paris), abre pelas 22h00 com o concerto dos Throes and The Shine. Mas a noite continua no Cubo com os DJ’s residentes...

"Não podíamos estar mais felizes com a ideia de vos poder reencontrar já este fim de semana. Por isso, preparamos uma programação de boas vindas à moda do Porto, com os nossos talentos locais em forma de homenagem por estes tempos tão difíceis que passamos", pode ler-se no comunicado com a programação.

Para além do respeito pelas normas da DGS, será proibido fumar "em todo o espaço útil do Plano B".

"Venham cedo porque prevemos uma grande afluência", avisam.

7 - Maus Hábitos

Nos Maus Hábitos, na rua de Passos Manuel, a festa (Hollaback) começa onde parou: na madrugada de 8 de março de 2020.

"Na segunda-feira seguinte, a nossa equipa iniciou o seu confinamento. Nesse dia fechámos a porta do Maus Hábitos, acreditando que a reabriríamos assim que possível. E assim foi. Nunca carregámos no Stop. Algumas vezes no Pause, outras no Slow Motion. Muitas no Play", explicam numa nota enviada à imprensa.

Esta sexta-feira, prometem carregar no "Fast Forward", "que a nossa pista tem saudades vossas".

A programação para o mês também já é conhecida: Hollaback (dia 1), o Suadouro Exaltado dos Gin Party SoundSystem (dia 2), Enter the Void (dia 8), Beyoncé Fest (15), Batidão Baile Funk (dia 22), Shuggah Lickurs (dia 23) e a Purple Hazin´by Monster Jinx (dia 30). Recebemos ainda Ghetthoven´s All In the Family (dia 9) e Marfox (Príncipe Discos) e Progressivu (Na Surra) no dia 29.

A programação completa (concertos, conversas e exposições) pode ser consultada no site do espaço.

8 - Indústria

O Indústria, na avenida do Brasil (Foz do Porto), regressa de 'cara lavada' — uma infiltração das águas pluviais durante o inverno obrigou à substituição do chão e pintura das paredes.

O clube vai reabrir esta sexta-feira, pelas 23:00, e Rúben Dominguez, diretor artístico e gerente, em declarações à Lusa, promete “surpresas” para os clientes com “artistas conceituados”.

O concerto do músico britânico Fatboy Slim, reagendado durante o confinamento para esta sexta-feira, voltou a ser recalendarizado, agora para 8 de outubro.

9 - Pérola Negra

O Pérola Negra, na rua de Gonçalo Cristóvão, abre portas esta sexta-feira, pelas 23h00, depois de mais de um ano e meio encerrado.

A programação do clube noturno, que já foi um 'cabaret' e bar de 'striptease', começa com o que apelidam de "os nossos": Rompante e Elite Athlete.

"O bom filho a casa torna. E assim começamos com os nossos porque voltar a casa é voltar também a quem faz parte dela. O Rompante e o Elite Athlete sempre foram os nossos meninos. A noite que todos esperávamos merece o amor de retornar ao que nos é memória feliz".

10 - Via Rápida

Também a norte há quem não espere pela noite de sexta-feira para reabrir. É o caso da discoteca Via Rápida que, logo nos primeiros minutos do dia 1 de outubro, faz "unlock" à pista de dança.