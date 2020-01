“Ela gostava muito de fazer vidro manual, a chamada arte clássica, e tinha uma paleta de cores bem definida”, explicou Nuno Barra, administrador da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro, à SIC, na capital francesa.

As peças foram apresentadas este fim de semana, na Maison & Objet, a maior feira de design em Paris. Chegam ao público em maio deste ano.

Em novembro de 2019, aquando do lançamento da parceria, Claudia Schiffer, citada pelo Observador, confessava que coleciona há anos cerâmica Bordallo Pinheiro.

"Há anos que coleciono cerâmica Bordallo Pinheiro. Estou muito entusiasmada em poder materializar as minhas ideias e em desenvolver uma estreita colaboração com as equipas de ambas as marcas. Mal posso esperar para ver o produto final em minha casa", acrescentou.