Portugal conseguiu, esta terça-feira, em Turim, Itália, um lugar na final do 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcada para sábado, com o tema "Saudade, Saudade", composto e interpretado por Maro.

Maro atuou acompanhada por um coro feminino, tal como o tinha feito na final do Festival da Canção, que integra Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite, Diana Castro e Milhanas.

Ao saber que estava na final, foi assim que a cantora portuguesa (e restante delegação) reagiu:

Maro sucede aos "The Black Mamba", com "Love is On My Side" e que também se qualificaram para a final no ano passado em Roterdão, nos Países Baixos.

Na primeira semifinal do concurso foram ainda selecionados para passar à final: Ucrânia (“Stefania”, Kalush Orchestra), Suíça (“Boys do cry”, Marius Bear), Arménia (“Snap”, Rosa Linn), Islândia (“Með hækkandi sól”, Systur), Lituânia (“Sentimentai”, Monika Liu), Noruega (“Give that wolf a banana”, Subwoolfer), Grécia (“Die together”, Amanda Georgiadi Tenfjord), Moldova ("Trenuleţul”, Zdob şi Zdub & Advahov Brothers) e Países Baixos (“De Diepte”, S10).

A segunda semifinal do 66.º Festival Eurovisão da Canção está marcada para quinta-feira.

