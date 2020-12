Quinta-feira, 31 de dezembro

Estreias

“Sibéria”: Um homem vive sozinho na tundra gelada. No entanto, o isolamento não lhe fornece paz, ou tranquilidade. Uma noite, começa a confrontar os seus sonhos, visões e memórias, cruzando as trevas, em direção à luz. Realizado pelo norte-americano Abel Ferrara, estreia nos cinemas nesta quinta-feira.

Quem toca seus males espanta

Que tal um desafio para a meia-noite de 31 de dezembro? Pegue nos utensílios de cozinha e de outros objetos domésticos e faça deles instrumentos inesperados, num festejo inspirado na antiga tradição de bater tampas de panelas à janela para afugentar os maus espíritos do ano que passou. Com colheres de pau, panelas, baldes e até frigideiras, a ideia é afugentar 2020 com um grande festival doméstico de música que contagie todos ao soar das doze badaladas.

Entre 26 e 30 de dezembro têm sido partilhados vídeos nas páginas de Facebook da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC, pequenos vídeos com convidados especiais: a cantora Aurea e os apresentadores Catarina Furtado, Fernando Mendes, Filomena Cautela e João Baião mostram instrumentos domésticos e, com o apoio do maestro Cesário Costa e do percussionista Marco Fernandes, ajudam a encontrar o ritmo certo. No dia 31, nas redes sociais, será revelada a apresentação conjunta destas cinco figuras públicas ­– em jeito de ensaio geral para a passagem de ano e de convite para que todos façam o mesmo em suas casas. Quem quiser pode partilhar as suas atuações (e, também, os eventuais ensaios) através das redes sociais (Facebook e Instagram) ou do e-mail info@culturanarua.pt, porque será preparada uma surpresa no final.

Passagem de ano 2019/2021

Em algum momento deste ano, já todos quisemos fingir que 2020 não existiu. Em ano de pandemia a celebração de um novo ano, decorre em casa, com o círculo familiar mais próximo. Este ano, fruto das circunstâncias, nasce a "Passagem de Ano 2019/2021": uma festa online com participação de Fernando Daniel, HMB, Aurea, Blaya, Virgul, Djeff, Toy Toy T-Rex, Diego Miranda, Kitsch – Kura x Kamala, Supa Squad, MC Zuka, Aragão, I Love Baile Funk ft André Henriques e Gonçalo Roque, NBC e uma pista de música eletrónica da Fuse Records.

Quando: 31 de dezembro, a partir das 20h00

Quanto: Bilhetes a 5€

Sexta-feira, 1 de janeiro

No streaming

“Vamos Ser Heróis” : Quando os super-heróis da Terra são raptados por extraterrestres, os seus filhos têm de aprender a trabalhar em equipa para poderem salvar os pais e o mundo. Este filme de ação e fantasia estreia na Netflix.

Concerto de Ano Novo: Valsas, Marchas, Polcas e Outros Sortilégios Musicais

No dia primeiro dia de 2021, o tradicional Concerto de Ano Novo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa volta a acontecer. Celebramos, enterramos o passado – mas nem todo o passado, porque ao olharmos para trás caminhamos em frente, renovamos compromissos. Um dos compromissos que se propõe aqui celebrar é, precisamente, o da Música, cujo valor se calcula todos os dias na escuta de cada um de nós.

Quando: 1 de janeiro, às 11h00

Onde: CCB, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 12€ e os 28€

Sábado, 2 de janeiro

No streaming

“Borning: Asfalto em Chamas” : O asfalto arde, e os pneus giram. Carros quitados viajam em alta velocidade pela estrada montanhosa de Trollstigen, na Noruega, atravessando a Suécia e a Dinamarca rumo ao Nürburgring, na Alemanha, onde Roy tem de vencer uma corrida, sob pena de perder a noiva Sylvia. Tudo por causa de uma aposta que o entusiasta de corridas fez na noite do seu casamento, após beber demais com a rival, Robin, que também gosta da bela noiva dele. Ao longo de uma viagem caricata e turbulenta, Roy depara não só com adversários duros e miúdas “boazonas”, como também tem de se haver com as autoridades. Como se tudo isso não bastasse, Roy tem ainda de lidar com dois homónimos, a cantora de sucesso Wencke Myhre e um cadáver na bagageira. Ah, e o carro dele ainda desaparece pelo caminho. Mas desistir não é uma opção para Roy, porque “só termina quando se acaba”. Se um misto de ação e comédia é aquilo de que está à procura, visite a sua conta da Netflix neste sábado.

Inauguraçao | Uma lata, muitas histórias

A embalagem foi perdendo importância ao longo do tempo, sendo hoje um acessório descartável que nos traz inúmeros problemas ambientais. O mundo das latas, que foi crescendo com a revolução industrial, acompanhou toda a evolução do comércio e das marcas desde meados do século XIX, com especial destaque para o período entre as Grandes Guerras de 14-18 e 39-45, mostrando como a vida mudou a partir dos anos 50/60 do século passado. Em cada lata podemos encontrar múltiplas histórias, seja dos produtos que continham e das empresas que os fabricavam, seja dos latoeiros ou dos locais onde eram produzidos.

Quando: Até 4 de fevereiro

Onde: Fábrica de Alternativas, Lisboa

Domingo, 3 de janeiro

Circuito dos 2500 degraus de Lisboa

Se uma das suas resoluções de ano novo foi ser mais saudável, eis o evento perfeito. Quer ficar a saber um pouco mais sobre Lisboa? Neste domingo, poderá percorrer diversas escadarias totalizando no final 2500 degraus, num verdadeiro exercício de montanha russa. Ao longo de 7km irá passar por vários locais de interesse, como miradouros, praças, becos e pátios.

Quando: 3 de janeiro, a partir das 8h30

Onde: Campo das Cebolas, Lisboa (ponto de encontro)

Quanto: Inscrição a 8€

Segunda-feira, 4 de janeiro

Aveiro, Sabores com Tradição

Este evento é uma aposta do Município de Aveiro na promoção da cidade enquanto destino de referência no panorama gastronómico nacional. Com especial destaque até dia 11, a ação decorre ao longo de todo o ano nos restaurantes aderentes, que são convidados a criar um menu atrativo de pratos típicos e/ou confecionados com produtos locais identitários, que perpetuem na memória os sabores da cozinha tradicional aveirense. Consulte os restaurantes aderentes aqui.

Terça-feira, 5 de janeiro

Baile de Máscaras

É no espírito de novo ano que lhe recomendamos um mergulho numa imersão cultural recheada de música, dança, poesia e gastronomia. Numa parceria entre a Fábrica Braço de Prata e o Lisbloco, será feito um Baile de Carnaval temático, apresentando o que tem de melhor do carnaval brasileiro.

O tema escolhido foi a nossa fiel e querida companheira do dia a dia: a bendita máscara. Esta que também sempre foi sinónimo de festa nos quatro cantos do mundo, estará presente no nosso Baile de Máscaras que abrilhantará as nossas noites de pré-carnaval.

Quando: Até 9 de fevereiro

Onde: Fábrica Braço de Prata, Lisboa

Quanto: Inscrição a 5€

Quarta-feira, 6 de janeiro

Termina a exibição de “O Mundo de Wong Kar Wai”

O Cinema Medeia Nimas exibe cinco obras-primas, em cópias restauradas 4K, do cineasta amante incondicional de Hong Kong e mestre de atmosferas de sedução, Wong Kar Wai. Consulte o programa completo aqui.

Quando: Até 6 de janeiro

Onde: Cinema Nimas, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 6€ e os 8€

Concerto de Luísa e Salvador Sobral

Luísa e Salvador Sobral juntam-se, pela primeira vez, no palco do Teatro Tivoli BBVA para dois concertos. “Este espetáculo vai ser uma viagem no tempo onde, através de canções e histórias, o público vai poder conhecer a nossa vida musical e fraternal mais a fundo. Vamos tocar aquelas canções que foram importantes para nós e que trazem memórias no avesso. Na verdade, vamos tocar tudo aquilo que nos apetecer porque vamos finalmente fazer O NOSSO CONCERTO”, pode ler-se no press release enviado.

Quando: 6 e 7 de janeiro

Onde: Teatro Tivoli BBVA, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 20€

Edição por Larissa Silva