Depois das reconfirmações de Bad Bunny, Major Lazer, Meduza, ProfJam e Bispo, há mais novidades a anunciar para o Palco MEO. Ozuna atuará no MEO Sudoeste no dia 6 de agosto, Timmy Trumpet vai assegurar o fim de festa no dia 7 de agosto, Deejay Telio atua dia 5 de agosto e Melim no dia 6 de agosto.

Os quatro nomes foram anunciados no dia em que a organização do festival brindou os seus festivaleiros com dois showcase, de Bispo e depois de ProfJam , em direto da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira. Se não assistiu, recorde aqui e aqui, respetivamente.

A 24.º edição do MEO Sudoeste acontecerá de 3 a 7 de agosto de 2021, com abertura do campismo a 31 de julho. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e até 31 de dezembro variam entre os 105,00 euros (passe geral) e os 48,00 euros (bilhete diário).

Já confirmados:

4 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

5 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Meduza, Deejay Telio

6 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Melim

7 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Bispo