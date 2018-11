Com encenação de Maria do Céu Guerra - que tem apenas uma pequena participação, no encontro de Tchekhov com os presos -, a peça dá, segundo a encenadora, “uma dimensão dos pecados mortais das nossas sociedades: mentira, intriga, corrupção, crueldade”.

“Outro Tchekhov” é o subtítulo da encenação a estrear pela companhia, que se baseou e inspirou noutras obras do dramaturgo russo como “A gaivota”, “Ivanov”, “Pedido de casamento”, e nos contos “A dama do cãozinho” e “A panhonha”, entre outras.

“À volta o mar, no meio o inferno” centra-se na viagem que Tchekhov fez a Sacalina e que inspirou o então médico de 30 anos a escrever uma história de viagem comovente, que mais tarde seria recordada num 'best-seller' do japonês Haruki Murakami (“1Q84”).

Autor com sucesso, e com tuberculose, Tchekhov (1860-1904) viajou até àquela ilha na costa da Sibéria e do Japão para, como na altura escreveu a amigos, estudar as condições de vida, “e assim pagar a sua dívida à Medicina”.

Na altura, Tchekhov levou mais de dois meses para atravessar a Sibéria antes de chegar ao Pacífico Norte e à ilha vizinha do Japão, há muito proibida a estrangeiros.

Sem documentos oficiais, ordem de missão ou carta de recomendação, Tchekhov quis, contudo, estudar a ilha que servia como local de deportação.