“Serão 43 dias de festa da mais antiga feira da Península Ibérica, com muita música, com inúmeros artistas consagrados da música portuguesa e internacional”, assegura a organização numa nota de imprensa.

Além dos espetáculos musicais, também com bandas como Os Quatro e Meia ou Xutos & Pontapés, por exemplo, no palco da Feira ainda haverá espaço para humoristas e míni espetáculos para os mais novos.

Segundo a Viseu Marca (organizadora do evento), também o “desporto, cinema, gastronomia e comércio tradicional vão estar em destaque na programação” da 631.ª edição do certame que é hoje, à noite (21:00), inaugurada pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

“Até dia 21 de setembro, sobem ao palco da feira os Giulia Be, Pedro Sampaio, Xutos e Pontapés, Fernando Daniel, Os Quatro e Meia, Noble, Mariza, Calema, Slow J, Richie Campbell, Pedro Abrunhosa e Comité Caviar”, destaca o comunicado.

E ainda “Carolina Deslandes, Marisa Liz, Toy, Bárbara Tinoco, Paulo Gonzo e os Hybrid Theory como Tributo aos Linkin Park” e, a pensar nos mais novos, a Feira de São Mateus tem dois mínis espetáculos: Masha e o Urso e A Ovelha Choné.

No Desporto, o certame contará com “mais de 45 atividades, com destaque para a 40.ª Meia Maratona de Viseu, o 25º Torneio Internacional de Andebol, a Maratona de Cycling, o 2.º torneio de Gaming e a 2.ª edição do torneio de Padel”.

“O programa inclui, ainda, momentos de humor, com o “Viseu a Rir”, que leva ao palco Fernando Rocha e Gilmário Vemba”, sublinha o documento enviado pela Viseu Marca, entidade organizadora do certame.

Este ano, a Feira de São Mateus associa-se às celebrações dos 900 anos da atribuição do Foral a Viseu, que se assinalam este ano, “com diversos momentos alusivos à data” e dispõe de Certificado de Evento Sustentável.

Esta certificação “levou à elaboração de um Plano de Ação para a Sustentabilidade, que contempla 53 medidas a implementar nas áreas da Governança e Economia, Sociedade e Cultura e Ambiente e Alterações Climáticas”.

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, acredita que “será mais uma edição marcada pelo sucesso” e que atrairá “milhares de visitantes” à cidade no ano das comemorações dos 900 anos da sua Carta do Foral, atribuída pela rainha Dona Teresa.

“Uma singularidade especial, já que teremos a oportunidade de celebrar num espaço tão marcante como é o da Feira de São Mateus, uma data tão significativa para a cidade”, sublinha o auatarca.

O presidente da Viseu Marca, Pedro Alves, considera que esta “é mais uma edição que promete muitos momentos inesquecíveis, que permitirão continuar a criar muitas e boas memórias aos milhares de visitantes”.