Cartas, notas, apontamentos e um vasto e variada documentação relevante privada dos três últimos governadores de Macau, General Nobre de Carvalho (entre 1966 e 1974), do General Garcia Leandro (de 1974 a 1979) e do General Rocha Vieira, de 1991 a 1999, este último a coincidir com o ano da transição da Região Administrativa de Macau (RAEM) para a República Popular da China, a 19 de dezembro de 1999, estão reunidos, a partir de agora, num só espaço.

O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), na Rua da Junqueira em Lisboa, é a nova casa do Fundo Documental dos Governadores de Macau, um projeto desenvolvido pela Fundação Jorge Álvares e pelo CCCM.

“O Fundo Documental dos Governadores de Macau consiste numa valiosa fonte de conhecimento da história de Macau, e em particular do período de transição de Macau para a República Popular da China”, sintetizou Maria Celeste Hagatong, presidente da Fundação Jorge Álvares.

“Engloba um avultado conjunto de documentos, designadamente de apontamentos, notas pessoais, correspondência, discursos e fotografias dos espólios privados dos Governadores de Macau”, acrescentou.

Para alem desta herança documental doada pelos próprios e familiares dos três últimos governadores, o “Fundo está aberto a receber novos acervos documentais privados de outros Governadores de Macau, encontrando-se em permanente expansão de forma a reunir o máximo de documentação que possa contribuir para a compreensão da presença portuguesa no território”, frisou ainda Maria Celeste Hagatong.

Devidamente organizada e catalogada, o “conhecimento e exploração do acervo deste Fundo Documental dos Governadores será certamente uma mais-valia para todos os interessados em estudos sobre Macau”, acredita a FJA.

No ato de assinatura dos Protocolos de Doação dos espólios documentais privados,

Leonor Rocha Vieira depositou no Fundo Documental dos Governadores “os livros de visitas das individualidades que foram recebidas na Residência de Santa Sancha até à sua saída de Macau, tendo o último destes livros sido encerrado pelo Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, na última deslocação que fez ao território para assistir às cerimónias de transferência da governação de Macau de Portugal para a China”, lê-se numa nota de imprensa da Fundação Jorge Álvares.