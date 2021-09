Parem com o preconceito contra os vampiros

Quando falamos de séries ou filmes sobrenaturais de vampiros, é quase impossível não pensarmos na saga “Crepúsculo” e na personagem do Robert Pattinson banhado em glitter sempre que apanhava sol. Nos últimos anos, atrevo-me a dizer que este foi o conteúdo vampiresco que maior sucesso fez a nível mundial. Mas e se eu te disser que há por aí uma série épica sobre vampiros que é possivelmente a melhor alguma vez lançada sobre o tema? Duvidas? Ora, ouve bem então.

"What We Do In Shadows" é uma série contada num registo documental e cómico e acompanha um grupo de vampiros que vivem num apartamento em Nova York. Quase como se fosse uma “The Big Bang Theory” em que todos se juntam para sugar pescoços de pessoas inocentes.

Claro que te estou a dizer que esta série é super diferente, mas a verdade é que não tenta fugir a todos aqueles clichés que já sabias sobre estas criaturas: só saem à noite, bebem sangue e dormem em caixões. Mas também te dá outro lado que provavelmente não conhecias. Um lado humorístico e sensível, quase como quem diz “os vampiros também são pessoas”.

Não, não tem um disclaimer a revelar que foi baseada em factos reais, mas depois de assistires a uns episódios vais ficar a pensar no quão engraçado seria se estas criaturas existissem. A primeira temporada da série estreou em 2019, mas fez tanto sucesso, que já está a ser produzida a quarta. Curioso?!

Onde ver: A série está disponível na HBO e estrearam há uns dias episódios fresquinhos.

Em formato filme: Ao bom estilo mockumentary de terror, a saga de filmes, que tem o mesmo nome, e que deu origem à série que te recomendei, foi escrita e dirigida por Jemaine Clement e Taika Waititi e tem um rating de 96% no Rotten Tomatoes. Eu não vos disse que estes vampiros eram bons?!

Os convidados desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto foram o João Monteiro e o Pedro Souto, organizadores do festival de cinema de terror MotelX.

"Em tempos de crise, os filmes de terror são sempre aqueles que se mantêm estáveis". É assim que os organizadores do MotelX justificam a recente preponderância do género que dá mote ao seu festival.

A decorrer entre 7 e 13 de setembro, a 15.ª edição do MotelX trouxe a Lisboa algumas das melhores curtas e longas metragens de terror, que cada vez menos é um estilo de cinema só para gerar sustos.

À conversa comigo, com o João Dinis, e com o Miguel Magalhães, os responsáveis pelo evento falaram dos principais desafios de organizar um festival de cinema em Portugal, dos filmes em destaque no cartaz do MotelX, e dos melhores filmes de terror de sempre. Eles sabem do que falam.

Também gostamos de histórias de desamor

Estamos a entrar na cuffing season, por isso é normal que comecemos a ver pelas plataformas de streaming séries e filmes sobre romances. Preparem as canecas para o chocolate quente, a mantinha, o sofá e os lenços, mas não esperem que todas as histórias que se vão cruzar na vossa lista de recomendados sejam fofinhas. A segunda sugestão que tenho para te dar hoje é exatamente o contrário disso, mas acredita que vais querer ver.

O nome "Scenes From a Marriage" é uma série que nos leva numa viagem até 1973, ano em que estreou na televisão sueca. Escrita e dirigida por Ingmar Bergman, a produção teve tanto sucesso que acabou por ser lançada mundialmente em versão filme, tornando-se num clássico de sucesso, e até ganhou um Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.

Agora, várias dezenas de anos depois, teve direito a um remake, numa versão mais americanizada e atual e num formato semelhante ao original, em minissérie. Mas, afinal, que drama é este?

Dependendo da versão, há alguns detalhes que mudam, mas o conceito é sempre semelhante. No meio do enredo está um casal. Na versão de 1973, Marianne e Johan, e na mais recente, Mira e Jonathan. Se, inicialmente, em algum momento, parecem ser minimamente felizes juntos, essa ideia vai desaparecendo ao longo dos acontecimentos. "Scenes From a Marriage" é um retrato da montanha russa que este casal percorre e que parece ser sempre a descer.

É uma história de amor, de ódio, de monogamia, de casamentos, de divórcios. Uma daquelas em que, no final, não viveram todos felizes para sempre. É dramática, chega até a ser fria pela forma como fala destes assuntos tão delicados, e deixo-te já o aviso: se és mais sensível, como eu, tens mesmo de a ver com um pacote de lenços ao lado.

O remake ainda só tem o primeiro episódio disponível na HBO, mas é o suficiente para te abrir o apetite e te deixar a contar os dias até à estreia do próximo. Espreita aqui o trailer.

Então e… o original?: Também podes ver a versão cinematográfica que inspirou esta série na HBO, mas prepara-te, tens mais de duas horas e meia de filme pela frente.

Ideal para quem gostou de: Claro que aqui a comparação é subjetiva, mas esta história vai partir-te o coração, tal como "Marriage Story".

Créditos Finais

Um (ou dois) guilty pleasures: Se não estás a acompanhar o novo Big Brother que estreou há uns dias, ou se procuras um guilty pleasure mais internacional, estreia amanhã (quarta-feira) o novo “Too Hot To Handle Latino” na Netflix. Vê aqui o trailer.

Para os ratinhos do YouTube: Descobri há uns tempos o Chicken Shop Date, uma rubrica de um canal onde são convidadas várias caras conhecidas da cultura pop para um date num restaurante de fast food com a host do programa. O convidado mais recente foi Jack Harlow. Espreita aqui.

