Save the Date: no dia 7 de dezembro, que calha a uma quinta-feira, o João Dinis, o Miguel Magalhães e a Mariana Santos vão estar no Cinema City do Campo Pequeno, em Lisboa, para uma sessão especial ao vivo do Acho Que Vais Gostar Disto, podcast da MadreMedia sobre cultura pop que dá recomendações do que ver, ler e ouvir.

Na prática, isto significa que o trio vai estar na sessão das 19h00 para ver o Timothée Chalamet no grande ecrã e depois vai gravar o episódio sobre "Wonka" (prequela que antecede os eventos de "Charlie e a Fábrica de Chocolate") nas instalações do Cinema City (ainda não há críticas disponíveis, mas as primeiras impressões de quem já viu são extremamente positivas). E, claro, estão todos convidados a assistir ao filme e depois a participar na conversa.

Mas há mais...!

Além da gravação de um episódio ao vivo, queremos anunciar também que temos um código de desconto válido durante todo o mês de dezembro para que possas aproveitar a época natalícia com o melhor cinema. O desconto é válido em qualquer Cinema City e qualquer sessão, independentemente do filme que escolhas ir ver.

Na compra de 2 bilhetes (tem mesmo de ser dois, não pode ser só um), se acrescentares o código AQVGD40 (ou apenas dizer que vais da parte do Acho Que Vais Gostar Disto) recebes 40% de desconto.

Nota: o desconto pode ser aplicado apenas presencialmente nas bilheteiras físicas do Cinema City (Leiria, Setúbal, Lisboa) — não dá para usares o código online. Qualquer dúvida, basta entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais em @vaisgostardisto ou através do e-mail vaisgostardisto@madremedia.pt

Vemo-nos lá?