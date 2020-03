Querem que estas sugestões cheguem confortavelmente ao vossos e-mails? É subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Então e o regresso das nossas sagas favoritas?

Não têm sido semanas fáceis para o mundo de Hollywood. Com o risco de contágio de COVID-19, a maior parte dos estúdios de produção teve de interromper o desenvolvimento dos filmes que esperavam ver estrear nas salas de cinema, no próximo ano.

Depois do sucesso de Missão Impossível: Fallout, em 2018, todos queríamos ver Tom Cruise de novo no grande ecrã, a correr e a fazer “milagres” como o agente Ethan Hunt. Contudo, como um dos principais locais de filmagem se situava em Itália (país europeu mais afetado pelo novo coronavírus), as gravações tiveram de ser suspensas por tempo indeterminado, decisão que levará a data de estreia a ser puxada, provavelmente, para 2022.

Fun fact: os filmes número 7 e 8 (ainda sem título) estão a ser filmados de seguida estando a estreia de um agendada para 23 de julho de 2021 e a do outro para 5 de agosto de 2022.

os filmes número 7 e 8 (ainda sem título) estão a ser filmados de seguida estando a estreia de um agendada para 23 de julho de 2021 e a do outro para 5 de agosto de 2022. Onde ver a saga: os cinco filmes anteriores ao Fallout estão disponíveis na HBO Portugal.

Falando nesta nova realidade, desde 2003 que não questionávamos o mundo em que vivemos - ou, pelo menos, não da forma como a história de Matrix, que chegou ao fim nesse ano, nos fez questionar. No entanto, em 2019, recebemos a boa surpresa de que uma das irmãs Wachowski iria recuperar Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss) para uma nova história. Já em filmagens na Alemanha, também a produção do filme foi interrompida e poderá ver a sua estreia agendada para mais tarde.

Pergunta para queijinho: antes de se tornar Neo, qual era o nome da personagem de Keanu Reeves em Matrix?

Onde ver a trilogia: o YouTube - isso mesmo - tem uma plataforma de compra e aluguer de filmes. Lá podem ver Matrix e Matrix Reloaded. Este último está também disponível na Netflix.

PS: Este filme, que por acaso já estava pronto, também viu a sua estreia ser alterada porque as pessoas não se devem aproximar de salas de cinema nos próximos tempos.

Séries de elite e...

Na passada sexta-feira, a série espanhola Elite regressou à Netflix para uma terceira temporada. Como em equipa que ganha não se mexe, a estratégia para contar a nova narrativa foi em tudo semelhante à utilizada no conjunto de episódios anteriores.

Começamos com a revelação de que alguém do grupo de estudantes das Las Encinas acaba morto na discoteca que os jovens frequentam desde que se apresentaram ao mundo, em 2018. Entre traições, vários suspeitos, um fechar de ciclo para algumas personagens e a esforço de manter outras que garantam interesse para uma quarta temporada, os criadores Carlo Montero e Darío Madrona, dão-nos oito episódios que nos mantêm agarrados ao ecrã e deixam-nos na dúvida mesmo até ao fim.

3.ª temporada: 8 episódios de 40-45 minutos (como as duas anteriores);

Estreia da próxima temporada: a Netflix, por norma, espera um mês para decidir se uma série é renovada ou não;

Por isso, até lá, contentamo-nos com ensinamentos da Lu (uma das personagens da série), sobre shading em português. Descubra como aqui.

...coisas que infelizmente não chegarão mais cedo

Por outro lado, alguns meios noticiaram que a Netflix parecia não querer esperar mais para estrear “The Last Dance”. O documentário conta a história do percurso de Michael Jordan aka "The GOAT" e dos seus Chicago Bulls de 1998 na conquista do sexto título da NBA juntos. Desde o lançamento do primeiro trailer que tudo indica que a série de 10 episódios irá estrear a 2 de junho, mas alguns fãs repararam na mudança de “Coming in June” para “Coming Soon” em vídeos mais recentes de promoção da série, especulando que tal podia significar que a produção conjunta da Netflix e da ESPN iria ficar disponível mais cedo. Porém, parece que a quarentena e a suspensão da NBA, não vão fazer a Netflix mudar de ideias.