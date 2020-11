O fim do mundo nas mãos de um rapaz de 11 anos

Todos nós, de uma forma ou de outra, já ouvimos diferentes versões sobre como e quando começou e vai acabar o mundo. E se eu te disser que há uma história que consegue ser muito parecida a todas as que já ouviste e, simultaneamente, completamente diferente? Calma, eu passo a explicar. Está tudo na série “Good Omens”.

Nos primeiros minutos, descobrimos que muitas das coisas que nos foram contadas são "verdadeiras". O início do mundo começou num jardim, onde uma serpente tentou Adão e Eva e, a partir daí, tudo começou a ser criado, e descobrimos ainda que existe o Bem e o Mal, representados por anjos e demónios. Agora, que o início está mais ou menos explicado, falta o fim.

No primeiro episódio é dada uma missão de alta importância na Terra ao demónio Crowley e o seu sucesso vai condicionar a Grande Guerra. Em representação do Bem está o anjo Aziraphale, que fará tudo para o travar, sem grande sucesso. Mas é aqui que as novidades começam a aparecer. O Armagedom, descrito na Bíblia como a batalha final entre o Mal e o Bem, está nas mãos de um então recém-nascido, que se irá tornar no Anti-Cristo. A tarefa do demónio será integrá-lo no seio de uma família normal para que, alguns dias depois do seu 11º aniversário, possa desencadear o apocalipse.

Como forma de mediar os conflitos entre o trabalho dos dois, o anjo e o demónio decidem servir como padrinhos do rapaz e acompanhar o seu crescimento por perto, ensinando-o sobre o Bem e o Mal até ao grande dia. 11 anos depois, nada acontece e os dois começam a suspeitar de algo. Afinal, ao longo deste tempo todo, Aziraphale e Crowley estiveram a vigiar o rapaz errado, depois de uma troca atribulada à nascença. Agora é preciso encontrar o rapaz certo e encaminhar tudo para que o fim do mundo aconteça.

Eu diria que esta série é uma mistura de tudo aquilo que possas imaginar. Entre demónios que curtem ao som de Bohemian Rhapsody, freiras satânicas, e um cão gigante demoníaco que, afinal, é um cachorro submisso, misturam-se referências religiosas e pop de uma forma genial. Mas se acham que, com tantas coisas pelo meio, isto só pode ter tido uma inspiração aleatória, estão muito enganados. Esta mini-série é baseada no livro homónimo “Good Omens” (em português, “Bons Augúrios”) de Terry Pratchett e Neil Gaiman, nomes por detrás de várias obras conhecidas. Com apenas 6 episódios, produzidos pela BBC e pela Amazon Studios, está disponível na plataforma Prime Video da Amazon e só peca por acabar.

A dupla que faz um brilharete: Michael Sheen e David Tennant interpretam, respetivamente, o anjo e o demónio que nos guiam durante todos os episódios. Com uma química incrível, são um dos pontos altos da série.

Mais estrelas: Esta é uma daquelas séries que dá para jogar o jogo "este é o ator que fez personagem X". Entre os nomes e caras conhecidas temos Jon Hamm, Adria Arjona, Michael McKean e Nick Offerman. Nas vozes de Deus e Satanás estão ainda, respetivamente, Frances McDormand e Benedict Cumberbatch.