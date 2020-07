Mas “Earworm” não é só sobre hits. Os episódios, que começaram a sair em 2016, abordam artistas que vão desde Travis Scott a Stevie Wonder, e debruçam-se sobre géneros de música de todo o espetro. Nesta série, são desconstruídas músicas de rap, jazz ou música clássica.

Sobre o Vox: é um site americano de notícias e conteúdos, fundado em 2014. Entre o conteúdo publicado, quer no site, quer nos canais adjacentes, conta com diferentes séries e rubricas para todo o tipo de gostos.

Quando tudo correr mal, vamos para Oaxaca

Na saga da minha descoberta por conteúdos na língua espanhola, cruzei-me com “Desenfrenadas”, ou “Imparáveis”, na tradução do título para português. Trata-se de uma série original da Netflix Mexico e chegou à plataforma em vários países de todo o mundo, no último mês de fevereiro.

No primeiro episódio da série, é-nos apresentado um grupo de três amigas de infância que vivem na Cidade do México: Rocío, Vera e Carlota. A primeira é uma neurocirurgiã, protótipo de uma filha perfeita prestes a dar um passo muito importante na sua vida, com uma oportunidade de carreira única pela frente e um relacionamento que todos acreditam que irá acabar em casamento. Seguem-se Vera, uma jornalista de moda com um estilo pop alternativo, que gosta de dar a entender ser um espírito livre, mas que vive presa num relacionamento tóxico. E depois, ficamos a conhecer Carlota, uma artista feminista que passa os dias a falar com um namorado virtual e cuja vida estagnou.

Quando os astros se alinham e as três amigas parecem estar a enfrentar uma fase difícil, decidem fugir da Cidade do México para Oaxaca, numa espécie de retiro de amigas, com o objetivo de cada uma organizar as suas ideias. Mas é no início dessa jornada que se junta a elas o quarto membro do grupo que protagoniza “Imparáveis”: Marcela.

Para reforçar o cliché de grupo de amigas improvável, Marcela vem de um contexto social e económico completamente oposto ao das restantes. Para além de um passado marcado pela violência e abuso, cresceu num ambiente hostil e dedica-se agora a procurar o seu irmão.

Será uma série de conforto? Como qualquer série cujos protagonistas sejam quatro amigos de mundos diferentes, o fator de identificação com as peripécias ou as próprias personagens está sempre presente. Nesse aspeto, podemos considerar “Imparáveis” uma série de conforto, que completa a missão de nos fazer torcer pelo sucesso das protagonistas e de nos transmitir um quentinho no coração quando tudo corre bem.

Mais produções mexicanas: Para além da série “La Casa de las Flores”, já falada numa edição anterior desta newsletter, “Ingovernável” e “Rainha do Sul” são outras produções disponíveis na Netflix que receberam bom feedback.

Créditos finais

“É Desta Que Leio Isto”: No encontro mais recente do clube de leitura esteve em discussão o livro “O Retorno”, de Dulce Maria Cardoso. Se não tiveste a oportunidade de estar presente, assiste aqui ao episódio.

Rock in Rio 2021: Depois do cancelamento ou adiamento de todos os festivais de verão de 2020, chegam agora as boas notícias para o próximo ano. O Rock in Rio já fez algumas confirmações para 2021. Descobre aqui as novidades.

De vilã a pirata: Uma notícia dada pelo The Hollywood Reporter avança que Margot Robbie será a protagonista do novo “Piratas das Caraíbas”. A atriz vai colaborar mais uma vez com Christina Hodson, argumentista do projeto, com quem já trabalhou em “Birds of Prey”.

Um filme realizado por Beyoncé: “Black Is King” da Queen B irá estrear na Disney+, a 31 de julho. Vê o trailer aqui.

