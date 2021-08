Também estamos nas redes sociais! Segue-nos no Instagram em @vaisgostardisto e no Twitter em @vaisgostardisto.

A banda sonora para o teu verão

Se já ouviste o último episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto sabes que, em jeito de desabafo, partilhei com o João Dinis e com o Miguel Magalhães que sentia que este ano estava a ser fraquinho no que diz respeito a músicas de verão. Como é provável que eu não seja a única a ter esta opinião, resolvi fazer uma pequena lista de álbuns que marcam presença na minha playlist de verão 2021.

Algumas sugestões são recentes, outras nem por isso, mas ainda assim não deixam de ser o ingrediente perfeito para atrair a boa disposição. Mais mexidos, mais alegres, ou mais calminhos, há opções que podem encaixar em todo o tipo de ocasiões e de gostos. Ora espreita só:

“Planet Her” de Doja Cat

A minha primeira sugestão é precisamente a que dei no podcast. “Planet Her” ficou disponível no final de junho, mas o primeiro single, que tinha sido lançado em abril, já denunciava que ia ser um sucesso. Este que é o terceiro álbum de estúdio da rapper Doja Cat, está cheio de ritmo e vai buscar inspiração a vários géneros, do Hip Hop ao R&B.

Com um total de 19 músicas daquelas que não dá para passar à frente, o novo trabalho da artista que ficou conhecida como um meme da internet conta também com as participações de SZA, Ariana Grande e The Weeknd.

A minha preferida: “Kiss Me More (feat. SZA) aka a melhor música do verão 2021

“Call Me If You Get Lost” de Tyler, The Creator

Conhecido pela sua originalidade e criatividade, à partida, já era difícil dizer que algum trabalho de Tyler, The Creator fosse desiludir. E que o resultado final do seu novo álbum, que saiu há umas semanas, não ficou aquém das expectativas. Da forma como foi anunciado em outdoors discretos com um número de telemóvel às músicas longas que passam rápido, como se de um interlúdio se tratasse, tudo neste álbum parece ter sido pensado ao milímetro.

“IGOR” (o seu álbum anterior que chegou a ganhar o grammy de Melhor Álbum do Ano em 2019) não caiu no esquecimento mas “Call Me If You Get Lost” não fica nada atrás. No final de contas, que mente genial é esta que junta no mesmo álbum músicas de 58 segundos e 09:49 minutos?!

A minha preferida: “RISE! (feat. DAISY WORLD)”

“Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)” de Kali Uchis

Verão não é verão sem um bocadinho de ritmos latinos. Mas como nem todas as bandas sonoras dos dias de sol têm de ter um ritmo que nos mexa a dançar, a voz de Kali Uchis é perfeita para descontrair. A cantora com origens colombianas mistura inglês e o castelhano numa bimby e o resultado são músicas que nos fazem levitar.

O álbum saiu no outono de 2020 mas (na minha opinião) ainda não recebeu o devido conhecimento. Kali é um bocadinho menos conhecida do que as outras sugestões de que te vou falar aqui, mas depois de ouvires “Sin Miedo” pela primeira vez vais perceber que irradia a mesma energia que os sunsets de verão com uma bebida fresca na mão.

A minha preferida: “¡aquí yo mando!” com a Rico Nasty

“Oasis” de Bad Bunny e J Balvin

Não podia fugir ao cliché de um bom reggaeton. E não me tentem convencer de que isto é um guilty pleasure, porque é completamente assumido. “Oasis” saiu em 2019 e, mesmo depois de o ouvir mil vezes (mais coisa, menos coisa) ainda não o ultrapassei.

Bad Bunny e J Balvin são provavelmente dois dos nomes mais fortes no que diz respeito a hits de verão da atualidade, mesmo que este género não faça parte dos vossos gostos. Ainda assim, é impossível ouvir “Oasis" e não ficar com um sorriso na cara e com vontade de saltar da cadeira e dançar. Na falta de coisas novas melhores, estou na corrida para os dois mil plays.

A minha preferida: “LA CANCION”

“Lately I Feel EVERYTHING” de Willow Smith

A “miúda” andou escondida durante os tempos, e agora voltou com toda a força. Ficou conhecida em 2010 com a música “Whip My Hair” e desde então que pouco tínhamos ouvido falar de Willow Smith. Há uns meses, surpreendeu todos aqueles que achavam que a vibe da cantora era o pop e lançou o single “t r a n s p a r e n t s o u l”, que abria as honras ao álbum “Lately I Feel EVERYTHING”.

Para aqueles que gostam de viver o verão como se estivem num episódio de “Morangos com Açúcar”, Willow trouxe sons onde a sua veia mais punk domina. E para causar um impacto ainda maior, deu-nos um feat. com Avril Lavigne e fez uma performance incrível onde rapou o cabelo em palco, enquanto “Whip My Hair” tocava no fundo. Ainda há dúvidas de que a Willow é badass?

A minha preferida: “t r a n s p a r e n t s o u l” (feat. Travis Barker)

“Future Nostalgia” de Dua Lipa

Para fazer jus aos estereótipos, só faltava a dose de pop básica que já sabemos que vai estar presente nas rádios do país e nas playlists pré-feitas do Spotify. Aqui, penso que apostar em “Future Nostalgia” é uma escolha segura e será difícil passar mais de uma hora sem ouvir “Levitating” ou “Don’t Start Now” passar em qualquer bar da praia. No final de contas, já no verão passado foi assim.

Dua Lipa lançou este segundo álbum em 2020 e desde então que nos deixou desejosos que tudo voltasse ao normal para podermos dançar ao som das suas músicas numa qualquer discoteca ou festa de verão.

Créditos Finais

Sexta-feira promete: Para além de os rumores (que valem o que valem) indicarem que é desta que finalmente conhecemos “Donda”, o novo álbum de Kanye West que já devia ter saído há umas semanas, vamos ser abençoados (sim, leram bem) com novidades de The Weeknd. Ainda não superámos “After Hours” e já nos preparamos para conhecer o seu novo single, “Take My Breath”.

O Nosso Querido Mês de Agosto: Este mês está cheio de estreias de conteúdos que nos vão garantir que nunca estamos aborrecidos. Nas plataformas de streaming ou nos cinemas, espreita o que é que vem aí no nosso Instagram.

Ainda não conheces o nosso podcast?: Todas as sextas-feiras, eu, o João Dinis e o Miguel Magalhães trazemos-te um episódio cujo tema gira à volta da cultura pop. Ouve aqui.

Também queres dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"?

Envia esta newsletter aos teus amigos e eles poderão subscrevê-la aqui.

Tens recomendações de coisas de que eu podia gostar? Ou uma review de um dos conteúdos de que falei?

Envia para mariana.santos@madremedia.pt