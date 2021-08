A Highland Kings Ultra não é apenas uma prova premium – é também uma prova de luxo, já que os inscritos irão contar com mordomos, piscinas de hidroterapia, lanchas e chefs com estrela Michelin que os acompanharão ao longo das 120 milhas que vão percorrer na costa ocidental da Escócia. A diretora da prova, Rebecca Silva, disse à que a proposta é que os maratonistas “corram como um guerreiro, mas recuperem como um rei”.

Pois, ainda não foi aqui referido o preço. Mas está de acordo com uma prova “premium” e de luxo: são 15.499 libras (18.211 euros) por pessoa (a BBC ajuda com um comparativo e diz-nos que outra prova realizada no país, a West Highland Way Race, custa 120 libras).

Mais cara que a Highland Kings, existe apenas outra, a World Challenge Marathon, que reúne sete provas em sete continentes e cujo valor de inscrição se situa entre 39.900 euros e 42.000 euros, o que inclui voos e estadia nas diferentes localizações.

Tudo começou com o pedido de um grupo de franceses que em 2018 quis fazer uma prova com um conjunto de comodidades e cuidados associados. A organização ficou a cargo da Primal Adventures, liderada por um ex-membro das Forças Especiais, e o facto de ter corrido “tão bem”, segundo a empresa, deu origem à ideia de criar uma prova com essas características. E assim nasceu a Highland Kings, que no final terá um jantar de gala com a presença do explorador britânico Ranulph Fiennes.