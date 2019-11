"Mais uma vez a questão modular. Quis pegar em pessoas isoladas, que no fundo é a forma como as pessoas hoje vivem nas grandes cidades, fechadas, comunicando através da tecnologia e ligadas à rede mas isoladas. Pegar nessas pessoas e transpor essa comunidade de seres atomizados para uma outra realidade fictícia. Se falássemos dessa atomização em Lisboa, em Londres ou em Paris, seria corriqueiro. Porque as pessoas habituaram-se ao quotidiano delas. Mas se pegar nessa mesma atomização e a puser num cenário apocalíptico, de subida das águas do mar, de poluição e de gases tóxicos, etc., e se lhes acrescentarmos o facto de as pessoas não se tocarem, de repente a atomização ganha visibilidade. Isto é mais uma vez jogar com a ideia modular. Pegamos num módulo vivencial do isolamento, tiramo-lo daqui e pomo-lo acolá e o cenário ou a visão que temos das coisas ganha outro sentido".

VIII. O frio

"É uma resposta ao Genesis — 'No início era o verbo' — que é o principio da criação. Como quem diz que é a nomeação das coisas que cria as coisas. Deus nomeia, cria a palavra, e a coisa surge. Aqui nós estamos no contrário, estamos no fim da génese bíblica. Depois de todas as coisas existirem, o fim delas é o frio do vazio. Seja o frio cosmológico, seja o frio afetivo. O vazio é o frio e estamos no vazio, como se houvesse uma espécie de buraco negro que engolisse todas as coisas que foram nomeadas no inicio dos tempos. É este o sentido de "No Início o Frio. A construção da frase, replica a construção bíblica".

IX. O sexo

"O módulo IX foi o que me fez descobrir que havia uma história. Quando o Miguel [Pedro] me apresentou o tema, disse-me que a música era muito repetitiva, muito espraiada... 'Queria fazer aqui umas explosões, mas que não têm um sítio certo, dependem da colocação da voz'... Nós tínhamos feito há alguns anos um tema, o "Divino Marquês", que também tinha sido uma experiência de estúdio, e só o tocámos uma vez ao vivo, em que tocávamos todos a mesma coisa do princípio ao fim, mesmo que a certo ponto nos afastássemos da música até ser tudo uma cacofonia final que acompanhava o desenrolar da letra. Letra que explorava a história do Marquês de Sade, uma história sexual. A experiência musical acompanhava o desenrolar do que se passava em termos de história. E o Miguel disse-me que era bestial uma coisa desse género, algo sexual, onde pudesse fazer as explosões. Foi a pensar no "Divino Marquês" que introduzi o sexo. Este tema do contacto sexual com a amada que de repente se transforma numa espécie de monstro horrível, nojento. E, depois, as reações à descoberta desse nojo".

X. A poesia

"É uma questão de perspetiva. Se antes de me meter na música já escrevia e a ideia era escrever livros e poesia, a partir do momento em que comecei a escrever para canções e, sobretudo a partir do momento que comecei a escrever para canções pré-existentes, estamos a falar em meados dos anos 90, praticamente deixei de escrever coisas que não fossem direcionadas. Temos um livro [“No Rasto dos Duendes Eléctricos”] muito grosso, mas aquilo são quase tudo coisas direcionadas. A "Tu Disseste" é capaz de ser o último poema que escrevi, depois foi aproveitado para uma canção. Não era para uma canção, escrevi porque interiormente fui incitado a fazê-lo. Mas são muito poucas as coisas que surgem por necessidade interior".

XI. A necessidade

"A necessidade é uma necessidade prática... Se decidimos fazer um disco, se há canções, é preciso letra para aquela canção, não é por necessidade interior que tenho de fazer a letra. As músicas não são propriamente a musa que inspira os poetas. E quando não são canções, são outras coisas. Como escrever um poema para um livro de fotografia. São tudo solicitações externas que me obrigam a escrever. Quando o Bob Dylan ganhou o Nobel da Literatura houve muita gente indignada porque ele não fazia poesia, fazia canções. De facto é isso que sinto que faço. O que faço, de facto, são letras para canções. Não é poesia no sentido tradicional. Se é [poesia]?, claro que sim. Agora, não me sinto um poeta no sentido tradicional".