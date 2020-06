Segundo um comunicado da promotora Everything is New, "em virtude da atual situação provocada pelo Covid-19, e mediante as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, o espetáculo de Aerosmith encontra-se adiado para o dia 8 de junho de 2021 na Altice Arena".

A banda Rival Sons será responsável pela primeira parte desta nova data.

Os Aerosmith tinham concerto marcado para 6 de julho deste ano, como parte da sua digressão de celebração de 50 anos de carreira, que entretanto foi adiada.

"Os Aerosmith são e sempre serão uma banda para os fãs, dos fãs e pelos fãs. É por esta razão que tomámos a decisão de remarcar a nossa Tour Europeia para o verão de 2021, num esforço de manter o foco na saúde e no bem estar de toda a gente durante estes tempos sem precedentes", indica a banda.

Refere a Everything is New no comunicado que "os bilhetes já adquiridos" para a data cancelada "mantêm-se válidos para a nova data. Para quem não adquiriu, os bilhetes já se encontram à venda em everythingisnew.pt".

Os bilhetes para o concerto vão ter preços que variam entre 59 (no Balcão 2) e 95 euros (no ‘Golden Circle’).

Formados no início da década de 1970 em Boston, os Aerosmith são apresentados como uma das mais bem sucedidas bandas de hard rock nos Estados Unidos, com mais de 100 milhões de álbuns vendidos, quase uma centena de certificados de platina e ouro e vários prémios conquistados, entre os quais quatro Grammy.

Do grupo, desde os primeiros tempos, fazem parte Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton e Joey Kramer, aos quais se juntou pouco depois o guitarrista Brad Whitford.