Entrega da taça de campeão ao FC Porto



O que é: Entrega do troféu da I Liga ao FC Porto, com a presença do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e do presidente da NOS, Miguel Almeida, após o jogo com o Moreirense, no Estádio do Dragão.

Quando: Esta segunda-feira, depois do FC Porto - Moreirense, que começa às 21:15

Onde: No Estádio do Dragão (sem público), mas transmitido na televisão (SportTV1)

Concerto dos Clã

O que é: Primeiro concerto de apresentação do álbum "Véspera" em Lisboa.

Quando: 22:00

Onde: Teatro Maria Matos, em Lisboa

Concerto online dos Nova

O que é: Este concerto serve de mote para a apresentação do novo single "um segundo de ti" de Nuno Sousa e Joca Ribas.

Quando: Transmissão em direto às 21:30

Onde: Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possível adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream.

Apresentação na nova imagem do Museu do Traje

O que é: O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Cunha Costa, apresenta a nova imagem do Museu do Traje.

Quando: 10:30

Onde: Museu do Traje, na Praça da República, em Viana do Castelo.

Prossegue 12.º Festival ao Largo

O que é: Nesta edição, a primeira da responsabilidade de Elisabete Matos, o Millennium Festival ao Largo apresenta uma programação musical centrada como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos (Coro TNSC), que asseguram um total de seis concertos e uma programação especialmente eclética, direcionada a diferentes públicos: metais e percussão, orquestra de cordas, música de câmara, filme com música ao vivo e repertório coral.

Duas estreias da Companhia Nacional de Bailado, a par de espetáculos de música, teatro e cinema, são propostas da edição deste ano do Festival Ao Largo, que se realiza no Palácio da Ajuda.

Quando: Até dia 25. Programa de hoje (a partir das 21:30): Concerto pela Orquestra de Câmara de Oeiras e de Cascais, acompanhada por Soprano Filipa Portela (soprano) e Lilia Donkova (violino), sob a direção musical de Nikolay Lalov.

Onde: Palácio da Ajuda, em Lisboa.