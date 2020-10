Quinta-feira, 15 de outubro

Estreias no cinema

“I Am a Woman: A Voz da Mudança”: 1966. Helen Reddy (Tilda Cobham-Hervey) chega a Nova York com a filha de três anos, uma única mala e 230 dólares. Tinham-lhe dito que ganhara um contrato de gravação, mas a editora destrói prontamente as esperanças, dizendo que não precisa de mais cantoras femininas e aconselhando-a a divertir-se em Nova Iorque, antes de regressar à Austrália. Esta é a história de uma voz que causou a mudança na indústria musical.

“Rogue: Selvagem” : Rogue é a história de uma pequena unidade de mercenários liderada por Samantha O'Hara (Megan Fox) e Joey Kazinski (Philip Winchester). Enviados para um país africano para resgatar a filha sequestrada do governador regional, vêem a operação comprometida e são obrigados a fugir dos terroristas liderados por um jovem inglês radicalizado (Adam Deacon). Com os terroristas por perto e um dos mais perigosos predadores africanos a rondar, a equipa de Samantha tem de sobreviver à noite na parte inferior da cadeia alimentar e sair dali com os reféns vivos.

“Black Water: Abismo”: Um casal apaixonado por aventuras convence os amigos a explorar um sistema de cavernas remoto e desconhecido nas florestas do norte da Austrália. A chuva intensa de uma tempestade tropical começa a inundar as cavernas e impede a saída do grupo. A tensão aumenta à medida que o nível de oxigénio desce. E o pior ainda está para acontecer: enormes crocodilos foram arrastados pela enxurrada.

“Da Eternidade”: Um casal flutua sobre uma colónia devastada pela guerra; a caminho de uma festa de aniversário, um pai para à chuva para apertar os atacadores dos sapatos da filha; raparigas adolescentes dançam à porta de um café; um exército derrotado marcha para um campo de prisioneiros de guerra. Simultaneamente ode e lamento, um caleidoscópio de tudo o que é eternamente humano, uma história infinita sobre a vulnerabilidade da existência.

“Um Animal Amarelo”: Brasil, 2017. Fernando, um cineasta brasileiro falido, cresceu assombrado pelas memórias violentas do avô e assombrado pelo espírito de um moçambicano que lhe prometia riquezas e glória. Perseguido pelo atual estado político e cultural do seu país, o cineasta mergulha numa jornada de desventuras e inesperados milagres, em busca de fantasmas do passado.

“Os Veterinários”: No coração de Morvan, Nico, o último veterinário da área, luta para salvar os seus pacientes, a clínica e a sua família. Quando Michel, seu parceiro e mentor, anuncia que se vai reformar, Nico sabe que a parte mais difícil ainda está por vir. Para o ajudar, chega Alexandra, acabada de sair do curso, brilhante, misantrópica e nada disposta a enterrar-se na vila onde cresceu. Conseguirá Nico convencê-la a ficar?

“O Mundo Secreto dos Dragões” : Drago, um jovem dragão prateado, está cansado de viver escondido e quer mostrar à geração mais velha que é um verdadeiro dragão. Agora que os humanos ameaçam destruir o último refúgio da espécie, Drago parte secretamente numa aventura com a sua fiel amiga Sorrel, em busca da Orla do Céu, um mítico e misterioso santuário secreto para Dragões, onde poderão viver em paz. Durante esta aventura, Drago e Sorrel encontram Ben, um órfão que vive nas ruas e afirma ser um Cavaleiro de Dragões. Apesar das discussões, os três novos amigos têm de se unir para combater contra o impiedoso Espigão Dourado, um terrível monstro devorador de dragões.

Começa o Festival Política em Braga

Depois da edição de Lisboa, no passado mês de Agosto, que levou ao Cinema São Jorge 1500 participantes, o Festival Política chega esta quinta-feira a Braga. Tal como já é habitual, esta edição engloba filmes, debates e conversas, performances, espetáculos e outras formas de expressão artística com o objetivo de alertar as pessoas para os desafios que as alterações climáticas representam e a necessidade de adotar comportamentos mais sustentáveis. Alguns dos painéis contam com a participação de Beatriz Gosta, Augusto Canário e Edson Athayde. Consulte o programa completo aqui.

Quando: Até 17 de outubro

Onde: Centro da Juventude de Braga

créditos: Museu da Farmácia

Sexta-feira, 16 de outubro

No streaming

“Clouds”: Baseado na história de Zach Sobiech, um jovem talento musical de 17 anos, diagnosticado com uma rara forma de cancro nos ossos. O filme acompanha o último ano de vida de Zach enquanto tenta inspirar os outros no pouco tempo que lhe resta. Estreia no Disney+.

“Os 7 de Chicago” : Aquele que se queria um protesto pacífico na Convenção Nacional Democrata de 1968 transformou-se num confronto violento com a polícia e a Guarda Nacional. Os organizadores do protesto - que incluíam Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale - foram acusados de conspiração para instigar um motim, e o julgamento que se seguiu foi dos mais tristemente célebres da história norte-americana. Estreia na Netflix.

O Evangelho de Van Gogh

Um dos pintores mais conhecidos de sempre ganha vida numa experiência única que une a história de Van Gogh aos universos fantásticos da Biblioteca de Nag Hammadi. Um espetáculo multilingue, falado em português e espanhol e, pontualmente, em inglês, onde os figurinos se apresentam enquanto autênticas telas.

Quanto: Bilhetes entre os 5€ e os 7,5€

Onde: Centro Cultural de Carnide

Vintage PUB – a memória das farmácias

Os anúncios de medicamentos antigos estão em exposição para todas as gerações poderem conhecer um pouco do mundo imaginário da publicidade farmacêutica. Quer seja em rádio, televisão ou publicações escritas, vai encontrar de tudo um pouco. A exposição reúne diversos anúncios da década de 1960 em publicações do Grémio Nacional das Farmácias, organização que representou o sector durante o Estado Novo.

Quando: Até 31 de janeiro de 2021

Onde: Museu da Farmácia e online

Ajuntamento – Stand-Up Comedy

4 Humoristas num único espetáculo para quase toda a família (menos as crianças, talvez). “O stand-up comedy de volta aos palcos com as normas da DGS para a Dona Graça não dar tau-tau a ninguém”, pode ler-se na descrição do evento. Descontraia com António Raminhos, Guilherme Duarte, Hugo Sousa e Nilton numa noite de contágio de riso.

Onde: Teatro José Lúcio da Silva

créditos: TVI

Sábado, 17 de outubro

A Bela e o Monstro: O Musical

Já todos conhecemos bem a história deste conto infantil, mas este musical promete recontá-lo através de vozes promissoras. Esta é a história de Bela, uma jovem destemida que, em troca da liberdade do pai, oferece a sua companhia a um ser monstruoso que vive num castelo enfeitiçado.

Quando: 17 de outubro, às 16h00

Onde: Altice Forum Braga

Quanto: Bilhetes entre os 12€ e os 14€

Termina a Festa da Cataplana

O Verão no Algarve continuou sob o mote de uma festa que reúne os melhores sabores da terra, contando com a participação de 12 restaurantes. A edição que começou no dia 13 de setembro termina agora neste sábado. O roteiro inclui a famosa cataplana de marisco, mas há também sugestões com bacalhau, polvo, tamboril, porco e até de cabrito.

"Masterchef" Afonso Vilela ensina a preparar sopa de peixe típica da Ilha de S. Miguel

Os Açores à mesa é o que propõe Afonso Vilela, ator e vencedor do programa da TVI “Masterchef Celebridades”, num showcooking que estará disponível online, na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos. Peixe e funcho, dois dos ingredientes mais típicos e ricos da ilha de S. Miguel, a que se junta o bacon, conjugam-se numa sopa à moda micaelense. O Chef Afonso Vilela revelará assim segredos bem guardados da cozinha do arquipélago que é um verdadeiro tesouro no Atlântico.

créditos: Casa da Música (Porto)

Domingo, 18 de outubro

Brincar Com Mozart

Nesta oficina os artistas são as crianças numa viagem musical pelas composições e vivências do génio austríaco. Para que ninguém se esqueça de que a música é uma festa, é tudo ensinado de forma lúdica e alegre, de modo a incentivar os pequenos a descobrirem o talento que têm dentro de si.

Onde: Casa da Música, Porto

Quanto: 10€ Criança + Adulto / 7.50€ segundo acompanhante

Segunda-feira, 19 de outubro

Write Out Loud! Poetry Workshop

Um dos maiores desafios dos poetas é estabelecer e materializar sua voz pessoal em forma poética. Este workshop terá como foco a introdução de aspirantes a poetas a diferentes géneros, poetas, estilos e formas poéticas, com o objetivo de exercitar a sua caneta (ou teclado) com uma abordagem prática. Precisa de levar a sua própria caneta e caderno.

Quando: 19 de outubro, às 18h30

Onde: Curious Monkey, Lisboa

Quanto: À base de doações

créditos: Leopardo Filmes

Terça-feira, 20 de outubro

Assista “Adam”

Abla é uma mulher viúva que vive sozinha com a filha de oito anos, Warda, numa casa modesta em Casablanca. A partir de casa, Abla gere uma pequena padaria. A sua rotina, que varia entre as lides domésticas, os afazeres na padaria e os trabalhos da escola, é interrompida quando Samia, uma jovem solteira e grávida, lhes bate à porta de casa. Abla está longe de imaginar que a sua vida mudará para sempre à medida que converge com a de Samia. “Adam”, a aplaudida estreia na realização de longas-metragens da cineasta marroquina Maryam Touzani, é uma comovente, fascinante e urgente história de amizade e emancipação feminina.

Quando: 20 de outubro, às 21h30

Onde: Teatro Académico Gil Vicente

Quanto: Bilhetes entre os 3,5€ e os 5€

créditos: Netflix

Quarta-feira, 21 de outubro

No streaming

“Rebecca”: Depois de um romance turbulento em Monte Carlo com o belo viúvo Maxim de Winter (Armie Hammer), a jovem recém-casada (Lily James) chega a Manderley, a imponente propriedade da família do seu novo marido, na costa inglesa varrida pelo vento. Ingénua e inexperiente, começa a habituar-se à sua nova vida, mas vê-se a lutar contra a sombra da primeira esposa de Maxim, a elegante e sofisticada Rebecca, cujo assustador legado é mantido vivo pela sombria governanta de Manderley, a Sra. Danvers (Kristin Scott Thomas). Estreia na Netflix.

Começa a 21ª Festa do Cinema Francês em Coimbra

Depois de passar por Lisboa, Almada e Oeiras, a 21ª Festa do Cinema Francês regressa a Coimbra e volta a prestar atenção à cinematografia recente de França, sem com isso esquecer obras incontornáveis da história do cinema mundial. A par da programação em sala a 21ª edição da Festa do Cinema Francês contará com uma extensão online, exibindo alguns dos filmes seleccionados.

Quando: Até 24 de outubro

Onde: Teatro Académico de Gil Vicente

Quanto: Bilhetes entre 1,5€ e 3,50€

Drive-in | 3ª Mostra de Cinema do Brasil em Lisboa

Este ano a Mostra de Cinema do Brasil em Lisboa chega num formato inédito: Cine Drive-In. A produção cinematográfica brasileira será representada em nove longas-metragens, exibidos no muro exterior da Fábrica Braço de Prata. Haverá duas sessões por noite e os concertos terão início no minutos finais da última sessão e podem ser acompanhados por quem assistiu ao último filme, sendo que é preciso informar deste interesse no acto da reserva.

Quando: Até 25 de outubro

Onde: Fábrica Braço de Prata

Quanto: Bilhetes entre os 3€ e os 18€

Edição por Larissa Silva