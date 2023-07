Tornar Portugal num destino gastronómico e mapear os produtos das várias regiões, dando-os a conhecer através de experiências com ligação aos produtores é a missão de uma plataforma que promove o potencial turístico da gastronomia portuguesa.

As experiências gastronómicas, que vão de norte a sul do país, incluem degustação e conhecer os produtos da sua origem até à mesa, havendo experiências como a apanha de ostras, visitas a salinas ou provas de sal, no caso do Algarve, envolvidas depois em menus elaborados por chefes de cozinha de cada região.

A ‘chef’ algarvia Noélia Jerónimo, uma das profissionais ligadas ao projeto ‘The Art of Tasting Portugal’ (TAOTP), contou aos jornalistas durante a apresentação de uma das experiência disponíveis na plataforma, nas salinas de Castro Marim, no Algarve, que o seu maior desafio é preparar menus face à imprevisibilidade da matéria-prima.

“[O menu] vai depender do que o mar me der, não posso garantir um produto. O mar é que me entrega o produto e é um grande desafio trabalhar todos os dias com produtos diferentes”, refere.

A ‘chef’ algarvia considera muito importante que as pessoas percebam a origem e a sazonalidade dos ingredientes, sendo possível em algumas experiências levar os clientes às compras no mercado e aos produtores e mariscadores.

Nos meses de julho e agosto, quem viajar a bordo da classe executiva da TAP, encontrará menus dedicados à região do Algarve, com destaque para o polvo, coordenados por Noélia Jerónimo e confecionados com produtos sazonais.

O projeto ‘Local Stars ‘(em português, estrelas locais) resulta de uma parceria entre o ‘The Art of Tasting Portugal’ e a TAP Air Portugal, que estará em vigor nos próximos dois anos.

Serão também difundidos vídeos alusivos a esta iniciativa nos aviões, com imagens características de cada região, produtores e a receita de um ‘chef’ a trabalhar o produto usado na confeção do menu servido a bordo.

O objetivo é tornar a gastronomia portuguesa num motivo suficiente para que os turistas conheçam Portugal, dando-a a conhecer a passageiros e destinos de todo o mundo.

“É a acreditar no enorme potencial do nosso país enquanto destino gastronómico, que a plataforma ‘The Art of Tasting Portugal’ partilha com a TAP Air Portugal esta missão de dar a conhecer o melhor que se produz em Portugal, as nossas regiões e a qualidade e técnicas dos nossos ‘chefs’”, afirma Patrícia Dias, citada em comunicado.

Patrícia Dias e Adriana Fournier são as fundadoras da plataforma.