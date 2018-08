Dois idosos alemães fugiram no passado dia 3 de agosto do lar onde estavam rumo ao Wacken Open Air, um dos maiores festivais de metal do mundo.

O lar de idosos alertou a polícia depois de notar o desaparecimento do par de ‘metaleiros’. As autoridades encontraram o duo às 3 da manhã no Wacken Open Air, um dos maiores festivais de música pesada do globo, escreve a alemã Deutsche Welle. Uma porta-voz da polícia diz que os dois idosos se encontravam “desorientados e atordoados”, mas que se recusaram a abandonar o festival e tiveram de ser escoltados até casa de taxi, seguido por um carro patrulha. Já na sua 29ª edição, o Wacken Open Air, organizado no estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, é considerado uma “meca” do heavy metal. O festival teve lugar este ano de 2 a 4 de agosto. As estimativas apontam para uma afluência de 75.000 pessoas, já que os ingressos esgotaram para ver artistas como Judas Priest, Sepultura, Ghost, Converge, Arch Enemy ou Nightwish.