Em entrevista à Lusa, a escritora, jornalista e cronista do SAPO24, faz questão de frisar que o lançamento do seu livro no Brasil não é normal, porque os tempos que o país sul-americano atravessa também não o são.

Apesar de a obra ter sido publicado em Portugal no final de 2016, e de atravessar 500 anos de história entre Portugal e o Brasil, trata-se de um romance que não perde atualidade, por ter sido a própria atualidade brasileira a levar a autora a querer percorrer locais que têm sido alvo de cortes por parte do Governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, como universidades federais, que viram o seu orçamento bloqueado em até 30%, ou terras indígenas, cuja exploração foi defendida pelo chefe de Estado.

"Acho que este é o maior desafio de sempre da democracia brasileira. Estes tempos não são normais, e são tempos para tentarmos estar com quem mais precisa. Pensamos nesta digressão para estarmos com as universidades públicas, com as livrarias independentes, com as periferias, com os interiores e com terra indígena", declarou à agência Lusa a escritora portuguesa, referindo ainda uma passagem por uma universidade privada, com grande tradição bolsista.

Para a autora e jornalista portuguesa não fazia sentido percorrer vários estados do Brasil para lançar o seu livro sem prestar tributo aos povos que foram "massacrados" no encontro entre os navegadores portugueses e índios brasileiros na época dos "descobrimentos".

"Em Minas Gerais vamos fazer uma coisa muito especial, porque era muito importante que a terra indígena aqui estivesse presente. Nós estamos aqui, as duas sentadas, porque em 1500 umas naus chegaram ao Brasil e tiveram um encontro com os indígenas. Para mim era muito difícil encarar esta digressão sem um tributo aos povos indígenas. [...] Vou fazer 500 quilómetros até à terra indígena demarcada dos Krenak, onde está o Ailton Krenak, umas das maiores lideranças indígenas do Brasil, [...] e vamos fazer na Serra do Cipó uma atividade em torno deste livro", revelou à Lusa Alexandra Lucas Coelho, em Brasília.