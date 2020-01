"Muitas são as razões para passar este dia a dois na morada mais selvagem de Lisboa", diz o Jardim Zoológico em Comunicado.

Através de visitas guiadas, os participantes podem ficar a conhecer "os aspetos mais interessantes na reprodução das diferentes espécies. Dos animais mais apaixonados, como o Pinguim-do-cabo, o Gibão-de-mãos-brancas ou o Grou-do-japão, aos animais que nos apaixonam como os tigres, Dragões-de-komodo e gorilas".

A partir das 18h15, no dia 14 de fevereiro, o Jardim Zoológico volta a abrir as portas aos namorados para uma noite inesquecível. "A aventura começa com uma visita noturna surpreendente, onde os casais serão postos à prova através de jogos e atividades temáticas, dando-se a conhecer um ao outro e conhecendo também diferentes curiosidades sobre os animais do Zoo", pode ler-se.

Mas as atividades propostas não ficam por aí. "Com o cair da noite, e ao ritmo da dança nupcial do Grou-do-Japão deixe-se envolver pelo Trilho dos Enamorados e prepare-se para um jantar a dois, num espaço mágico e preparado especialmente para si e para a sua cara metade".

Os bilhetes têm um valor de 170€ por casal e incluem a entrada no Jardim Zoológico, percurso temático, atividades, encontro com o tratador dos felinos e jantar com música ao vivo.

As inscrições decorrem até dia 7 de fevereiro e as vagas estão limitadas a 20 casais, sendo a seleção efetuada por ordem de inscrição. As visitas guiadas estão incluídas no preço do bilhete e não necessitam de inscrição prévia.