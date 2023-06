A companhia de teatro emergente criada em 2019 Teatro Bastardo vai juntar-se aos alunos de 10º ano do curso de Interpretação da escola secundária D. Pedro V para trazer para cena 'Pantagruel - parte I', uma sátira social onde se destaca a importância da liberdade de expressão, da liberdade individual e o questionamento das estruturas e instituições estabelecidas na sociedade.

Este espetáculo tem particular importância tendo em conta a participação especial de João Mota, encenador e diretor da companhia com mais de 50 anos de carreira, a Comuna Teatro de Pesquisa. Esta encenação pretende assim dar aos alunos a possibilidade de conviverem com uma figura de renome teatral enquanto concretizam o seu estágio curricular.

Em comunicado enviado ao SAPO24, o Teatro Bastardo sublinha que esta é a quarta produção da companhia, e que estará no espaço Escola de Mulheres, na Sala de Teatro do Clube Estefânia, em Lisboa, entre os dias 15 e 23 de julho.

A companhia Teatro Bastardo é também ela formada por jovens que estão agora a começar o seu caminho, e quer tornar-se sustentável do ponto de vista financeiro e com relevância artística no panorama teatral português.

Sobre o espetáculo em si, este é sobre uma obra publicada em 1532 por François Rabelais, e é um romance em prosa, o primeiro de cinco, dedicados à vida e aventuras de Gargântua e Pantagruel, referem em comunicado.

"Pantagruel pode ser visto como um elogio à deglutinação, ao comer e beber, ao corpo real que está à mercê do ciclo natural da vida, ao cómico popular, escatológico, grosseiro e parolo que ainda teimamos em reprimir. Para os comuns mortais o gigante Pantagruel parece relativizar o peso da morte enquanto se ri dela; alivia-nos do fardo da vida ao mesmo tempo que serve de fuga à postura circunspecta que a sociedade impõe. As aventuras do gigante representam uma pequena vitória do povo sobre a cultura oficial e erudita de outros séculos, mas que ainda hoje se mantêm", sublinha a companhia.

Os bilhetes para este espetáculo já estão à venda, e os preços que variam entre os 8 euros para os residentes de Arroios e os 12,50 euros para os restantes. Existe também uma tarifa especial para jovens com menos de 30 anos e idosos com mais de 65, no valor de 10 euros.