Já todos sabemos que não é a mesma coisa. Mas também já todos sabemos que em tempos como estes há que encontrar novas formas de fazer coisas de sempre e esta é uma iniciativa a pensar nisso mesmo. Falamos da Festa do Alvarinho e do Fumeiro organizada pela Câmara Municipal de Melgaço.

O que é faz parte do programa das festas?

Às 17:00 - Prova de Alvarinho comentada;

E às 22:00 - Brinde ao Alvarinho à janela

E esta é outra sugestão para reinventar algo que estava marcado para começar hoje: o arranque da Queima das Fitas do Porto. Um evento que marca a cidade e que este ano migra para as plataformas digitais.

Hoje, à meia noite, o Orfeão Universitário do Porto transmite serenata 'online' a estudantes através da página de Facecebook - junte-se a eles.

Outras sugestões para o dia de hoje:

Crianças

Monstrinha

Quando: todo o dia

Onde: Na página de Facebook ou de Instagram

Notas: O festival Monstra comemorou 20 anos no passado mês de março e desde então, aos sábados, o Facebook e o Instagram do festival disponibilizam atividades para crianças, nomeadamente como fazer um briquedo ótico.

________________________________________________________

Música

Recital online "A Arte da Variação"

Quando: 21h00

Onde: Página de Facebook da Câmara Municipal de Mafra.

Notas: Promovido pela Câmara Municipal de Mafra, o recital de órgão interpretado por João Vaz é transmitido em direto da Igreja de Santo André.

________________________________________________________

Dias da Música Eletroacústica

Visionamento da obra "Fragments de Mémoire", de Jean-Sébastien Béreau, título homónimo da edição fonográfica e uma encomenda do Festival DME.

Quando: 18h00

Onde: http://www.festival-dme.org/

________________________________________________________

Teatro

"Um libreto para ficarem em casa seus anormais"

Quando: 21h00

Onde: https://vimeo.com/showcase/6879385

Notas: O Teatro Nacional D. Maria II apresenta a peça "Um libreto para ficarem em casa seus anormais", com criação e encenação Albano Jerónimo. Espetáculo disponível com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

________________________________________________________

Cinema

"Uma pastelaria em Tóquio" de Naomi Kawase

Quando: Disponível a partir das 12:00 de dia 2 de maio até às 12:00 de 5 de maio

Onde:http://medeiafilmes.com/filmes/ver/filme/duas-deux/

Notas: Na página oficial, a Medeia Filme tem em curso a Quarentena Cinéfila inciativa que disponibiliza três filmes por semana – às terças, quintas e sábados.

________________________________________________________

Desporto

ABB FIA Formula E Race at Home Challenge, a favor da UNICEF, com a participação do piloto António Félix da Costa, que integra a equipa DS Techeetah.

Quando: 15h30

Onde: Página de Facebook da Eleven Sports

Notas: Competição online que junta equipas e pilotos da Fórmula E e uma seleção de jogadores de eSports.

Torneio solidário #JogamosEmCasa CUP, com as receitas a reverter para a UNICEF Portugal, organizado pela Eleven Sports, e com a participação do tenista João Sousa, dos futebolistas Diogo Jota e André Silva

Quando: Das 15h00 às 19h00

Onde: Página de Facebook da Eleven Sports

__________________________________

Conversas

Uma conversa com Ti Miséria - a personagem mais antiga do Teatro O Bando - e João Brites, fundador, diretor artístico do grupo e encenador do espetáculo "Nós de Um Segredo" (1986), onde nasceu esta personagem histórica interpretada por Paula Só.

Quando: 14h00

Onde: Página de Youtube ou Facebook do Teatro o Bando.