"O concerto do Multiusos de Guimarães, que estava agendado para o próximo dia 25 de setembro, está cancelado", lê-se no comunicado divulgado.

"Todos os portadores de bilhetes para o espetáculo no Multiusos de Guimarães poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis, a partir da próxima sexta-feira, no local de venda onde" foi adquirido, acrescenta a promotora.

Ana Carolina, com mais de 20 anos de carreira, editou no ano passado o álbum "Fogueira em Alto Mar". O percurso da cantora brasileira teve início em 1999, e conta êxitos como "Ruas de Outono", "Uma Louca Tempestade", "Quem de Nós Dois" ou "Encostar Na Tua".

Em Portugal, os concertos de Ana Carolina foram adiados para 04 de junho de 2021, no Campo Pequeno, em Lisboa, 05 de junho de 2021, na Super Bock Arena, no Porto, e 07 de junho de 2021, no Convento São Francisco, em Coimbra.

"Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data (não sendo necessário proceder à troca para bilhetes da nova data)", segundo a everythingisnew.pt.