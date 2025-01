“O melhor da música nacional faz-se ouvir num total de oito sábados, de 1 de fevereiro a 22 de março, naquele que é o primeiro festival do ano”, refere a organização do Sons de Vez, num comunicado hoje divulgado.

O festival decorre, como habitualmente, na Casa das Artes e a 23.ª edição arranca com os Capitão Fausto, no dia 1 de fevereiro. Nesse dia, a primeira parte é assegurada por Bilrus, projeto de João Robim, Márcio Silva e Nuno Biltes, “que percorre as vertentes mais alternativas e experimentais do rock, caracterizando-se pela forte presença de elementos da eletrónica”.

Para 8 de fevereiro estão marcadas as atuações de Mazgani e Ana Lua Caiano e para o dia 15 as de Selma Uamusse e emmy Curl.

Ana Moura sobe ao palco da Casa das Artes no dia 22 de fevereiro.

Já em março, no dia 01, atuam os The Last Internationale e os Unsafe Space Garden, e no dia 08 Marta Ren e o projeto A SUL, de Cláudia Sul.

Jorge Cruz sobe a palco no dia 15 de março, antecedido por Diogo Zambujo, “jovem cantautor natural de Beja e herdeiro de uma forte tradição musical e familiar”.

A 23.ª edição do Sons de Vez termina em 22 de março, com os Mão Morta, num espetáculo de celebração dos 40 anos de carreira da banda.

O festival inclui também uma exposição de fotografia “com a compilação dos momentos mais marcantes da edição anterior”, que estará patente do ‘foyer’ do Auditório da Casa das Artes.

Os bilhetes para os concertos do 23.º Sons de Vez custam entre os seis e os dez euros e estarão à venda “no primeiro dia da semana de cada espetáculo, unicamente via telefone pelo número da Casa das Artes 258 520 520”.