Com sede em Alcochete, a Andante desenvolve a sua atividade no Fórum Cultural e na Biblioteca de Alcochete com destaque para a manutenção em atividade do CLEVA — Clube de Leitura em Voz Alta.

As atividades da associação, que comemora 20 anos de existência, estão disponíveis na página www.andante.com.pt.

Esta associação foi distinguida em 2013 pelo município com a atribuição da Medalha Dourada da Restauração do Concelho e em 2018 foi candidata ao premio literário sueco Astrid Lindgren.

Cristina Paiva foi ainda distinguida em 2017 com o Prémio Maria Isabel Barreno para mulheres criadoras de cultura.

O Prémio Ler+ é aberto a investigadores, agentes culturais, bibliotecas públicas, escolares ou do ensino superior, escolas, universidades, professores ou mediadores de leitura.

O júri do prémio foi constituído por Isabel Alçada, presidente, Anabela Mota Ribeiro, Gina Lemos, Ana Margarida Ramos e António Sampaio da Nóvoa.

Na primeira edição do Prémio Ler+, que decorreu em 2018, foi distinguida uma equipa de investigadoras da Universidade do Minho, com a plataforma digital “Ainda estou a aprender”, criada para crianças com dificuldades na aprendizagem da leitura.

O PNL, criado em 2006 pelo Governo para melhorar os níveis de literacia e leitura dos portugueses, vive atualmente uma nova etapa, designando-se Plano Nacional de Leitura 2027, sendo comissariado por Teresa Calçada.