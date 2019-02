O filme, que se estreou em Portugal no Festival IndieLisboa, no ano passado, foi selecionado para a categoria Next:Wave Competition dedicada a novos e promissores cineastas no Festival Internacional de Documentários de Copenhaga, um dos mais importantes festivais europeus de cinema, divulgou hoje a Portugal Film – Agência Internacional de Cinema Português, responsável pela sua distribuição.

A exibição da curta-metragem “Anjo” (“You see the moon”) em Copenhaga marca a estreia do filme e do seu realizador num festival por onde têm passado alguns dos cineastas contemporâneos “mais interessantes”.

O filme “Anjo” fala de uma Lisboa veranil, onde o protagonista, Miguel, se passeia entre apartamentos, festas improvisadas, encontros com amigos e paixões antigas.

Miguel Nunes nasceu em Lisboa em 1988, licenciou-se em teatro e começou a sua carreira como ator aos 12 anos, em séries juvenis.