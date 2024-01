O apresentador de 74 anos, nascido em 1949, foi condecorado pelo presidente com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

A cerimónia teve lugar, esta quinta-feira, no Palácio de Belém e o momento foi assinalado no site oficial da Presidência da República.

"O Presidente da República, em cerimónia no Palácio de Belém, condecorou António Sala com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelos seus 60 anos de carreira dedicados à Rádio e à Televisão", pode ler-se na nota.

Recorda-se que, segundo o Diário da República, lei n.º 5/2011, a Ordem do Infante D. Henrique destina-se a quem prestou "serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro", bem como "serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".

As imagens do evento em Belém podem ser vistas aqui: