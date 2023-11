Por mais desconhecidas que sejam, tendas, ou casas, em cima de carros não são novidade nenhuma. Em 1950, numa competição de invenções francesa, René Lucas mostrava a sua descoberta: uma casa em cima de um carro, mais especificamente, um Citröen Traction Avant. Hoje, as opções disponíveis são muito mais práticas e acessíveis, e os carros muito mais confortáveis e preparados para este tipo de atividades.

Exemplo disso, é que no mercado já existe uma grande diversidade de modelos de tendas para carros, ajustadas às necessidades de cada pessoa ou grupo. Desde tendas de tejadilho apenas para duas pessoas, até opções que acomodam três ou quatro pessoas. Os modelos mais avançados também suportam acessórios como toldos ou até salas de campismo. O SAPO24 foi à procura das várias opções para que uns dias na Natureza possam ser bem gozados.

Se andar pela estrada e dormir em cima do carro soa a paraís, a Nomad Glamper pode ser a solução. A empresa portuguesa disponibiliza o material necessário aos automobilistas, inclusive as barras para o tejadilho para qualquer modelo de carro.

Contudo, se o objetivo for fazer desta prática um hábito e compensar comprar a tenda, ou se já a tiver, mas sem local para a guardar, a Overland Portugal dá uma solução para ambas as situações. Empresa nascida durante a pandemia da COVID-19, para além de vender tendas, também as monta e tem um local para as armazenar, caso o cliente não tenha condições para tal, disse ao SAPO24 Camilo Oliveira, da Overland Portugal.

Como já se viu, não é necessário comprar um carro específico para poder acampar em cima dele. Mas se o caminho for esse, a Dacia é a única marca que traz essa solução. O modelo Jogger tem um conjunto de acessórios exclusivos, denominados InNature, há três configurações possíveis para fazer do carro uma espécie de autocaravana.

créditos: Dacia Portugal

Mas, por outro lado, se comprar carro, ou usar o próprio, não estiver nos planos, a empresa de rent-a-car Hertz oferece uma solução diferente, o Campers. Um serviço de aluguer de viaturas, da marca Jeep, que já traz as tendas instaladas no tejadilho. Entre as opções há o Jeep Compass, com capacidade para duas pessoas (dois adultos ou um adulto e duas crianças), e o Jeep Renegade, com capacidade para três pessoas (três adultos ou dois adultos e duas crianças).

Onde pernoitar?

Se a possibilidade de dormir em cima do carro oferece a opção tentadora de acampar em qualquer lugar, atenção que há que ter cuidado. Em Portugal, por lei, não é possível fazer o que se denomina de 'campismo selvagem'.

Desde janeiro de 2021, há um decreto de lei que diz que "são proibidos a pernoita (permanência de autocaravana ou similar no local do estacionamento, com ocupantes, entre as 21h de um dia e as 7h do dia seguinte) e o aparcamento (o estacionamento do veículo com ocupação de espaço superior ao seu perímetro) de autocaravanas ou similares fora dos locais expressamente autorizados para o efeito", ou seja, apenas é possível estacionar nas Áreas de Serviço do Autocaravanismo.

Mas o facto de esta regra estar em vigor em Portugal não quer dizer que seja igual no resto da Europa. Caso se comece a atravessar fronteiras as regras devem ser consultadas em cada país. Mas para ajudar a procurar boas vistas na Europa, ou só em Portugal, é possível escolher os locais para parar através da aplicação Park4Night.