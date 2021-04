Sob o mote "Aqui entre nós", a campanha da Turismo Centro de Portugal tem um registo mais intimista e, até, humorístico, dando a conhecer os vários pontos de interesse, quer seja uma visita às Aldeias de Xisto ou ver de perto a tradição das sete saias de Nazaré.

Esta é uma região com uma vasta área costeira que se estende da Ria de Aveiro a Peniche, sendo composta integralmente pelos distritos de Coimbra, Castelo Branco e Leiria, a maior parte dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, e parte do distrito de Santarém.

A ação promocional tem como foco as pessoas e as sensações que retiram das diferentes experiências turísticas do Centro de Portugal.

“Não quisemos fazer uma campanha plástica. Destacámos algumas motivações como a autenticidade e a naturalidade, não só de elementos paisagísticos mas também dos próprios atores, que são pessoas normais”, explica Catarina Pestana, CCO e fundadora da Bang Bang Agency, que é responsável pela campanha, durante a conferência de imprensa de apresentação.

O vídeo apresentado será dividido em 10 mini filmes que vão ser publicados nas redes sociais. Como parte da estratégia de marketing, haverá também outdoors, publicações para o digital e spots de rádio.

"Esta campanha vem reforçar os nossos meios de notoriedade para levar ao nosso objetivo final, que é termos mais pessoas a comprar o destino, as refeições, o alojamento e as atrações turísticas do Centro de Portugal”, menciona o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.

O responsável refere ainda que, em 2020, o Centro de Portugal foi “um dos destinos preferidos dos portugueses” para passarem as suas férias, apesar de ter sofrido perdas de cerca de 66% em relação ao período homólogo de 2019. O grande objetivo para este ano é chegar às 10 mil dormidas até outubro.

"Estamos a procurar reconquistar os nossos anos mais dourados", acrescenta o presidente da Turismo Centro de Portugal. Para tal, querem apelar ao mercado interno alargado, que engloba o público português e também ao espanhol.

A chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Turismo Centro Portugal, Adriana Rodrigues refere também que “[a campanha] acaba por traduzir o nosso espírito de grande proximidade com as pessoas, que a Covid-19 nos impossibilitou de alguma forma, mas há uma esperança de recuperarmos alguma normalidade. E que aqui, entre nós, possamos estar novamente juntos”.