A decorrer no Lx Factory, em Alcântara, o cartaz da quarta edição do encontro conta ainda com a participação de arquitetos como Annette Gigon, Paulo Martins Barata, Marie Jose Van Hee e Tiago Mota Saraiva.

O evento, que tem como temas centrais os novos desafios de habitação e o ordenamento do espaço público, reforça este ano a abordagem do modo de vida nas cidades, ao “abraçar o caráter urbano” da LX Factory, depois de a edição do ano passado ter sido realizada no Parque das Nações.

“Quais as soluções para a escassez de espaços para habitação nas grandes cidades?” “O Turismo vai acabar com a habitação nos centros urbanos?” “De que forma se pode potenciar a vivência nos espaços públicos?” “O que nasce primeiro: habitação ou espaço público?” serão algumas das questões discutidas neste programa multicultural, que este ano reúne arquitetos da América Latina, Ásia e Europa.

O responsável pela organização do evento, Bruno Moreira, destaca a “excelência dos oradores” e “o carácter multicultural do programa desta edição” que irá debater temas que são atuais e do interesse do público.

Bruno Moreira fala da atualidade vivida no mercado imobiliário, em Portugal, e reforça que “é nesta dimensão que a multiculturalidade do programa ganha especial relevo”, uma vez que os problemas relacionados com o Turismo e com a realização de cada vez mais obras públicas podem ser novidade em Portugal, mas não o são para outros países, daí a importância do “contributo que oradores provenientes do Japão, do Chile, de França, Espanha, Bélgica, entre outros (...), podem trazer a esta discussão”.

O Archi Summit conta, entre outras atividades, com exposições, conferências e 'workshops' paralelos que terão lugar na sala XL do LX Factory, cuja decoração irá celebrar “a simbiose entre o bruto e quase devoluto”, inspirada no projeto de arquitetura, realizado para uma exposição em Nova Iorque, do arquiteto holandês Ren Koolhaas.

A cerâmica nacional vai constituir o elemento de destaque desta edição e, como tal, o 'layout' da mostra vai ter um auditório central que se fará rodear da área de exposições destinada ao 'networking'.