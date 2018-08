A cantora portuguesa Marta Ren lembrou Aretha Franklin, que morreu hoje, como um “ícone” que atravessou os vários géneros musicais, transcendendo a soul pela qual ficou conhecida.

Franklin foi a primeira cantora de soul que Marta Ren ouviu, a par de Carla Thomas, através de discos que o pai tinha.

“Claro que a Aretha Franklin é um ícone da música, embora eu ache que haja outras cantoras americanas da mesma idade, mais novas, que têm tanta importância para o soul como a Aretha Franklin. Acho que a Aretha Franklin teve uma coisa que se calhar as outras não tiveram, que foi visibilidade”, afirmou Marta Ren à agência Lusa.

Para a autora de “Stop Look Listen”, a importância de Aretha Franklin é “enorme”, com uma relevância “inquestionável pra o soul”.

“É um ícone, há vários, mas ela foi a quem fez o ‘crossover’ entre todos os estilos musicais”, declarou a cantora, que indicou temas como “Chain of Fools” e “Respect” como alguns dos seus preferidos, sublinhando ter cantado durante algum tempo “I say a little prayer”.

A cantora norte-americana Aretha Franklin, considerada a “Rainha da Soul”, morreu hoje, aos 76 anos, anunciou a sua agente.

A agente Gwendolyn Quinn enviou à Associated Press (AP) uma declaração da família, na qual anuncia que Aretha Franklin morreu hoje às 09:50 locais na sua casa em Detroit, no estado do Michigan.

"A causa oficial da morte de Aretha Franklin foi um cancro avançado no pâncreas do tipo neuroendócrino, confirmado pelo seu oncologista, Philip Phillips, do Karmanos Cancer Institute", lê-se na declaração da família, difundida pela AP.