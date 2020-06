Teatro Viriato apresenta "Noite Fora: Leitura e Conversas sobre Teatro"

O que é: Um projeto coordenado por Sónia Barbosa (artista associada), que regressa com uma sessão que conta com a participação do encenador e dramaturgo brasileiro Alex Cassal. "Ex-Zombies – uma conferência" da autoria do próprio encenador convidado, é o texto que serve de ponto de partida para a oitava edição do Noite Fora. Guilherme Gomes, Leonor Barata (Artista Associada), Roberto Terra e Sónia Barbosa serão os intérpretes de Ex-Zombies – uma conferência.

Quando: 21h30

Onde: Teatro Viriato, Viseu

Conferência "Violoncelo Explodido: Fragmentação e Dispersão como estratégias para uma prática de improvisação site-specific"

O que é: Proferida pelo músico, artista plástico e arquiteto Ricardo Jacinto, a conferência é apresentada no âmbito do 10.º Ciclo de Conferências Internacionais intitulado «Destacam-se os sons da noite funda», organizado pela Escola de Comunicação, Artes e Tecnologias de Informação da Universidade Lusófona, em conjunto com o Museu Coleção Berardo.

Quando: 17h00

Onde: Auditório, Museu Coleção Berardo, Lisboa

Lançamento do catálogo da exposição de Arthur Jafa

O que é: O catálogo da exposição "Uma série de prestações absolutamente improváveis, porém extraordinárias (com Ming Smith, Frida Orupabo e Missylanyus)" é apresentado numa sessão conduzida por Philippe Vergne, diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e António Preto diretor da CCMO, e que tem como convidado Nuno Faria, diretor artístico do Museu da Cidade (Porto).

O catálogo de Arthur Jafa, além de uma seleção de textos do livro publicado pelas Serpentine - ensaios de John Akomfrah, Tina M. Campt, Ernest Hardy e Fred Moten, escritos de artista e uma conversa entre Jafa e Hans Ulrich Obrist – apresenta um ensaio inédito de António Preto (Diretor da CCMO, Serralves).

Quando: 18h30

Onde: Museu de Serralves, Porto

Reabre o Museu do Dinheiro

Quando: O museu do Dinheiro, no Largo de S. Julião, em Lisboa, vai estar aberto de quarta-feira a domingo, das 10:00 às 18:00.

Cinema São Jorge revisita, online, filmes argentinos

O que é: O Cinema São Jorge e a VAIVEM adiaram para janeiro a 6ª edição do AR – Festival de Cinema Argentino. Mas para acompanhar este regresso às salas, é possível revisitAR online, exclusivamente para Portugal, alguns filmes exibidos nas últimas edições no Cinema São Jorge, em Lisboa.

Quando: Começa esta quarta-feira e continua até ao dia 21 de junho

Onde: Online, no site do cinema São Jorge

Cinema: retrospetiva de Bernardo Lopes

O que é: O realizador, argumentista e produtor reúne as suas três curtas-metragens, que realizou até agora: “Lux” – corealizado com Inês Malveiro -, “Ivan” e “Eva

Quando: 21h30

Onde: Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto, Odivelas

Taça de Itália: Juventus Vs. Nápoles

O que é: Cristiano Ronaldo pode conquistar hoje a taça italiana e assim, na segunda época ao serviço da Vechia Signora, completar o palmarés em Itália, tal como fez em Inglaterra e Espanha, onde atuou pelo Manchester United e Real Madrid, respetivamente.

Quando: 20h00

Onde: SportTV