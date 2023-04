Intitulada “Faro-Oeste”, a exposição apresenta, na continuação de um projeto sobre a comunidade cigana, outra versão de uma série anterior, com uma grande seleção de fotografias impressas sobre tecidos, instaladas ao longo de toda a Galeria Quadrum.

A mostra foi inicialmente apresentada em 2021 e 2022, no Museu Municipal de Faro e no Centro Cultural de Lagos, no Algarve, produzida a convite e no âmbito da 10.ª edição do Festival Verão Azul.

Em 2019, Pauliana Valente Pimentel começou a retratar algumas famílias da comunidade cigana algarvia, sobretudo na zona de Castro Marim e Vila Real de Santo António, na mesma região do sul do país.

A intenção da artista, neste projeto, foi retratar estas comunidades, alargando o território para as zonas de Faro, Loulé e Boliqueime, nomeadamente os acampamentos Cerro do Bruxo, Horta da Areia, Alto do Relógio e Monte João Preto.

“Este trabalho pretende mostrar o dia-a-dia destas famílias, dando ênfase às suas tradições, com o intuito de combater preconceitos e estereótipos racistas e xenófobos de que são constantemente alvo”, enquadra Pauliana Valente Pimentel num texto sobre a mostra.

Nascida em 1975, em Lisboa, Pimentel tem realizado exposições como artista visual desde 1999 e, em 2005, participou no curso de fotografia do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística.

Pertenceu ao coletivo [Kameraphoto] desde 2006 até à sua extinção em 2014. É professora de fotografia autoral, e em 2009 foi publicado o seu primeiro livro de autora, “VOL I”, pela Pierre von Kleist.

Em 2015 recebeu o prémio de Artes Visuais pela Sociedade Portuguesa de Autores, e em 2016 foi um dos nomeados para o Prémio Novo Banco Photo.

Esteve durante cinco anos representada na Galeria 3+1 Arte Contemporânea e sete anos na Galeria das Salgadeiras, e atualmente está na Galeria Cisterna, todas de Lisboa.

A exposição “Faro-Oeste” é inaugurada no dia 27 de abril, às 18:00, na Galeria Quadrum, uma das Galerias Municipais de Lisboa, e ficará patente até 25 de junho.