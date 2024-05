As portuguesas Jieni Shao e Fu Yu asseguraram hoje a qualificação para as competições individuais de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao chegarem à final do torneio de apuramento, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina.

Jieni Shao e Fu Yu vão estar pela terceira vez em Jogos Olímpicos, depois de terem estado no Rio2016 e em Tóquio2020, reforçando a comitiva lusa na modalidade, juntando-se aos representantes masculinos, que asseguraram uma vaga na competição por equipas, ao chegarem aos quartos de final do Mundial, e duas nas individuais. Fu Yu, de 45 anos, assegurou a vaga ao vencer a ucraniana Margarita Pesotska, por 4-3 (13-15, 11-7, 11-8, 13-11, 9-11, 9-11 e 12-10), enquanto Jieni Shao, de 30, superou, também nas semifinais, a húngara Georgina Pota, por 4-1 (11-13, 11-5, 11-7, 11-4 e 11-5).