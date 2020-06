Concerto de Ricardo Passos

O quê: A Casa da Música abre as portas para um concerto com o músico multi-instrumentista Ricardo Passos, numa atuação que tem por ponto de partida o álbum "Noite de Luz", dedicado à harpa chinesa. Os concertos de Ricardo Passos culminam processos de pesquisa de músicas e instrumentos tradicionais. Desta vez o músico interpreta santoor persa, saz, pakhawai, conga, sazbus, duduk, além de harpa chinesa, e é acompanhado por Andres “Pancho” Tarabbia, em cajon, congas, percussões

Quando: Às 21h00

Onde: Sala Suggia, Casa da Música, no Porto

Estreia do espetáculo "Terra"

O quê: O Trigo Limpo teatro ACERT fez nascer um novo projeto de criação e circulação teatrais, Café com Teatro. Construiu já dois espetáculos no âmbito desse projeto: Fogo! e Água, e estreia agora o espetáculo Terra

Quando: Às 21h45. Repete nos dias 13, 19, 26 e 27 de junho

Onde: Auditório Ar Livre, Tondela

Filme "Um estado mais tranquilo"

O quê: Com direção de David Pereira Bastos e interpretação de Patrícia Andrade, o filme é exibido online.

Quando: Às 21h30

Onde: Facebook

Bienal BoCa de Artes Contemporâneas

O quê: Uma programação diária com várias atividades, nomeadamente criações de artistas, 'performances' ao vivo, conversas 'online' com convidados de diversas áreas - para falar sobre o corpo, sustentabilidade, pensamento e imaginação. A Bienal vai ainda levar a cabo uma angariação de fundos internacional com o objetivo de apoiar financeiramente artistas, técnicos e produtores culturais de qualquer território artístico, com idade até 35 anos, em situações de comprovada precariedade. Hoje, Miguel Duarte, ativista pelos direitos dos refugiados, conversa com Vitor Belanciano

Quando: Às 19h00

Onde: YouTube

DRIVE-IN - Estacionamento 33

O quê: Espetáculo interativo e desenhado para acontecer no parque de estacionamento, recorre a nova tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação wireless, respeitando todas as medidas de segurança exigidas no momento que se vive. As famílias chegam, sintonizam a frequência rádio indicada, participam e regressam a suas casas sem nunca sair das viaturas. Hoje, concerto com Pete Tha Zouk

Quando: Às 22h00

Onde: Estúdio 33, Parque Empresarial do Camporês, Ansião, Leiria

Peça "Sweet Home Europa"

O quê: Peça com texto de Davide Carnevali e encenação de João Pedro Mamede apresentada pelo Teatro Nacional D. Maria II

Quando: Às 21h00

Onde: Sala online

"Danças do Renascimento na Quinta da Regaleira"

O quê: A Teia 19, plataforma criada por um grupo de voluntários, que visa fazer face à quebra de rendimentos de artistas devido ao cancelamento ou adiamento de atividades por causa da pandemia do Covid-19, promove vários espetáculos online cujas receitas reverteram na íntegra para os artistas em cena. Hoje, espetáculo "Danças do Renascimento na Quinta da Regaleira" promovido pela Associação Danças com História

Quando: Às 22h00

Onde: Online

Enquanto houver Santo António

O quê: Um espetáculo original de Filipe La Féria que revisita, num formato de revista-musical, a fabulosa história das Marchas de Lisboa desde a sua origem, que remonta ao século XVIII, até ao atual figurino criado em 1932 por Leitão de Barros e que se popularizou por todos os bairros, tornando-se numa das mais antigas e apreciadas tradições da cidade de Lisboa que se difundiu não só no Porto, com o São João, como em todas as regiões do nosso país

Quando: Às 22h00

Onde: RTP1