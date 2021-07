Esta semana foram anunciadas as nomeações para os Emmys. As melhores séries dramáticas e de comédia. As melhores prestações em ambas as categorias. As melhores minisséries que, apesar de poucos episódios, deixaram uma marca.

Por isso decidimos, no novo episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, fazer as nossas escolhas e relembrar quais foram as melhores histórias que vimos este ano na nossa televisão, no nosso computador ou quem sabe no smartphone.

Como discutir 23 categorias ia tomar muito tempo, simplificámos o processo: o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães tiveram em mãos a árdua tarefa de escolher, qual foi, na opinião de cada um, a melhor série de drama, a melhor série de comédia e a performance mais marcante (ator ou atriz).