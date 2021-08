Qual foi a última vez que viste uma série não americana? No último episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto recomendamos-te três conteúdos europeus que deves mesmo ver durante as férias. Num mês que é também marcado pelos Jogos Olímpicos, destacamos ainda aqueles que consideramos os momentos mais simbólicos da maior competição de desporto do mundo.

As séries dos Estados Unidos dominam no que toca aos conteúdos escolhidos pela maior parte de nós. Por isso, o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães trouxeram três séries não americanas às quais deves dar uma oportunidade. Do drama latino cheio de esquemas "La Casa de Papel" aos mafiosos mais badass do Reino Unido, os "Peaky Blinders", sem esquecer uma produção um pouco menos conhecida, da Noruega, que nos traz uma comédia sobre vikings, "Norsemen". E como não são só filmes e séries que nos deixam colados ao ecrã, houve ainda tempo para falar sobre os Jogos Olímpicos. Os momentos mais marcantes da competição nem sempre estiveram diretamente ligados ao desporto. Podes ouvir tudo aqui: Não te esqueças de subscrever a nossa newsletter aqui.

Também estamos nas redes sociais! Segue-nos no Instagram em @vaisgostardisto e no Twitter em @vaisgostardisto. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram