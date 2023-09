Aquilo que se pretende é a dignificação do poeta Afonso Duarte e em simultâneo promover o enriquecimento das pessoas, dando a conhecer aquilo que é uma riqueza cultural, disse hoje à agência Lusa o presidente da associação e sobrinho-neto do poeta, Afonso Duarte Costa.

“Esse despertar para a riqueza endógena é fonte de enriquecimento identitário e valorização daquilo que é nosso”, sublinhou.

A associação, criada em janeiro, está a preparar um concerto que vai ser apresentado entre o Ano Novo e o Dia de Reis.

A associação pretende também lançar de um livro biográfico de cariz infantojuvenil, ilustrado, que será posteriormente distribuído gratuitamente aos alunos do concelho de Montemor-o-Velho.

O propósito é divulgar e fazer chegar até aos jovens estudantes Afonso Duarte e a sua obra.

Outra das intenções é a criação de um documentário sobre a história de Ereira, onde o poeta nasceu, e sobre os elementos que serviram para a sua inspiração.

“Afonso Duarte é muito mais do que a sua própria obra. É ele também ícone de cultura e, portanto, não nos vamos cingir só em Afonso Duarte e vamos ser mais abrangentes […]. Ele fez uma recolha do cancioneiro tradicional, fez uma recolha do cancioneiro de Ereira e, portanto, tem uma forte ligação a tudo o que eram as tradições e costumes da sua terra e do seu povo. Faz todo o sentido ter também aqui um registo histórico e cultural da Ereira”, apontou Afonso Duarte Costa.

É também vontade da direção criar uma exposição com base em pertences do poeta e fomentar ações de investigação no âmbito do ensino e da pedagogia.

De acordo com aquele responsável, a sepultura do poeta vai ser requalificada e já foram pedidos orçamentos nesse sentido.

A ideia é dar outra dignidade ao espaço, até porque é, por vezes, alvo de visitas.

O presidente da Junta de Freguesia de Ereira, que é também presidente da assembleia geral da associação, Vasco Martins, já afirmou a disponibilidade da junta em apoiar financeiramente este restauro.