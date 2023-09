O lançamento do filme já tinha sido marcado para 13 de outubro na América do Norte, mas agora vai estar disponível a partir da mesma data nos cinemas do mundo inteiro, inclusive em todas as salas da Odeon na Europa, de acordo com um comunicado emitido esta terça-feira pela gigante do cinema AMC.

"A tour não é a única coisa que iremos levar ao mundo inteiro... Estava tão animada para vos contar que agora o filme da “The Eras Tour” vai ser oficialmente transmitido em cinemas do MUNDO INTEIRO no dia 13 de outubro!", publicou Taylor Swift na rede social X (antigo Twitter).

Quando Swift, de 33 anos, fez o primeiro anúncio do filme, este alcançou o recorde americano de pré-vendas num dia e arrecadou 37 milhões de dólares (35 milhões de euros).

A expectativa é que o filme ultrapasse os 100 milhões (94,5 milhões de euros) nos cinemas da América do Norte, no fim de semana da estreia.

"Acho que poderíamos estar a falar do maior filme do outono, o que é incrível", disse recentemente à AFP o analista Jeff Bock, do monitor de bilhetes Exhibitor Relations.

Em Portugal, a compra de bilhetes para o filme já está disponível e custam 13.13 euros na sua versão mais barata.

Recorde-se que em 2024, Taylor Swift vai atuar pela primeira vez em Portugal no próximo ano. Os concertos realizam-se no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de maio.