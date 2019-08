Oleg Nasvit, da Agência Estatal da Ucrânia para a Gestão da Zona de Exclusão, falou sobre o produto criado. “Congratulamo-nos com esta iniciativa de usar terras abandonadas para ajudar as comunidades locais. É importante que façamos tudo o que pudermos para apoiar a reconstrução da vida normal nestas áreas, colocando sempre a segurança em primeiro lugar", conta o The Guardian.

“Eu chamaria a isto uma bebida de alta qualidade. Não é típico de uma vodka mais altamente purificada, mas tem o sabor do grão dos nossos métodos de destilação originais ucranianos. Eu gosto disso", acrescentou.

O acidente na central de Chernobyl, a 26 de abril de 1986, provocou 30 mortos e centenas de afetados com doenças relacionadas com o acidente.

As autoridades retiraram dessa zona 350.000 pessoas e os cientistas consideram que a radioatividade levará 24.000 anos para desaparecer.

Hoje em dia, empresas locais oferecem passeios turísticos à zona de exclusão, que foi declarada área de vida selvagem. Estudos mostram que existe aí grande biodiversidade e especialistas relatam efeitos negativos mínimos da radiação sobre a flora e a fauna.